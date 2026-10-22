நகைக்கடை ஊழியரை தாக்கி ரூ.32 லட்சம் கொள்ளை; முக்கிய குற்றவாளி கைது
நகைக்கடை ஊழியரை தாக்கி ரூ.32 லட்சம் கொள்ளை; முக்கிய குற்றவாளி கைது
UPDATED : அக் 20, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 19, 2026 10:06 PM
பாலக்காடு: கோவையில் தங்கம் விற்ற பணத்துடன் திரும்பிக்கொண்டிருந்த நகைக்கடை ஊழியரைத் தாக்கி, ரூ.32 லட்சம் பணத்தைக் கொள்ளையடித்த வழக்கில், முக்கிய குற்றவாளியை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
கோவையில், தங்கம் விற்ற பணத்துடன், நகைக்கடை ஊழியர் பவீஷ் என்பவர் கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன், இருசக்கர வாகனத்தில் திருச்சூர் நோக்கித் திரும்பிக்கொண்டிருந்தார். அப்போது, மேனோன்பாறை பகுதியில் இருந்து, இரண்டு கார்களில் அவரை மர்மக்கும்பல் பின்தொடர்ந்துள்ளது.
திடீரென பவீஷின் பைக் மீது, காரை மோதி அவரை கீழே தள்ளிய அக்கும்பல், அவரிடமிருந்த ரூ.32 லட்சம் பணத்தைக் கொள்ளையடித்துச் சென்றது. இது தொடர்பாக பவீஷின் புகாரில் புதுச்சேரி (கசபா) போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இன்ஸ்பெக்டர் ராஜீவின் தலைமையிலான போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், கொள்ளைக் கும்பலுக்குப் பாதுகாப்பாக வந்த காரை ஓட்டிவந்ததும், இத்தாக்குதலுக்குத் தலைமை தாங்கி கொள்ளையைத் திட்டமிட்டதும், பாலக்காடு கல்லேப்புள்ளி பகுதியைச்சேர்ந்த சுபின்லால் 37, என்பது உறுதி செய்தனர்.
சம்பவத்திற்குப் பிறகு, தமிழகத்திற்கு தப்பியோடிய சுபின்லாலை, கோவையில் வைத்து கைது செய்தனர். ஹவாலா பணத்தைக் கடத்துபவர்களைக் குறிவைத்துத் தாக்கும் கும்பலுடன், இவருக்கு ஏற்கனவே தொடர்பு இருந்ததும் விசாரணையில் தெரிய வந்தது.
கைது செய்யப்பட்ட சுபின்லாலை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். இவரிடம் நடத்தப்பட்ட முதற்கட்ட விசாரணையில், இக்கொள்ளையில் தொடர்புடைய மற்ற நபர்கள் குறித்த தகவல்கள் போலீசாருக்கு கிடைத்துள்ளன. அவர்களைக் பிடிக்க போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.