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﻿ ரூ.3 கோடி மோசடி வழக்கில்  நகைக்கடை உரிமையாளர் கைது

﻿ ரூ.3 கோடி மோசடி வழக்கில்  நகைக்கடை உரிமையாளர் கைது

ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:44 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:44 AM

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கோவை: நகைகள் வாங்கி, 3 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த நகைக்கடை உரிமையாளர் சுதர்சன், 40, என்பவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.

கோவை, கோவிந்தசாமி லே-அவுட்டை சேர்ந்தவர் ஆனந்தன், 52. ரங்கே கவுடர் வீதியில், 'ஸ்ரீமாருதி ஜூவல் கிரியேட்டர்ஸ்' என்ற பெயரில், தங்க நகை பட்டறை நடத்துகிறார்.

இவரிடம் மதுரை, தெற்கு ஆவணி மூல வீதியில் 'பிரியா ஜூவல்லரி' என்ற பெயரில், நகை கடை வைத்துள்ள சுதர்சன் என்பவர், தங்க நகைகள் வாங்குவதற்காக ஒப்பந்தம் செய்தார்.

அதன்படி, கடந்த 2025, டிச., 5 மற்றும் 17ல் 3.65 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள, 2,788 கிராம் தங்க நகைகளை சுதர்சன் நகை பட்டறையில் இருந்து வாங்கி சென்றார். ஆனால், 65 லட்சம் ரூபாய் மட்டும் திருப்பி செலுத்தினார். மீதி, 3 கோடி ரூபாய் நிலுவை வைத்திருந்தார். ஆறு மாதம் ஆகியும், மீதி பணத்தை தரவில்லை.

ஆனந்தன் புகாரில், கோவை மாநகர குற்றப்பிரிவு போலீசார், சுதர்சனை கைது செய்தனர்.

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