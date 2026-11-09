தனித்துவம் கொண்ட வைர நகைக்கு ‘ஜோய்லியர் பிரிவே’

UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 04:14 PM
இயற்கை வைரங்களின் அழகையும், நவீன வடிவமைப்பையும் இணைத்து உருவாக்கப்படும் பிரத்யேக வைர நகைகளுக்கான ஜோய்லியர் பிரிவே ஷோரூம், கோவை அவிநாசி ரோட்டில் செயல்பட்டு வருகிறது.
உலக புகழ்பெற்ற டைமெக்ஸான் டைமண்ட்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் அனுபவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்நிறுவனம் செயல்படுகிறது.பாரம்பரியத்தின் பெருமையையும், நவீன வடிவமைப்பின் நேர்த்தியையும் இணைத்து, ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளரின் விருப்பத்திற்கேற்ப பிரத்யேகமாக நகைகளை உருவாக்குவதே இந்திறுவனத்தின் சிறப்பம்சமாகும்.இயற்கை வைரங்களின் தரம், நுட்பமான கைவினைத்திறன், தனித்துவமான வடிவமைப்பு மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கான தனிப்பட்ட சேவை ஆகியவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. வைரத் தேர்வு முதல் நகை வடிவமைப்பு மற்றும் ஒப்படைப்பு வரை நிபுணர்களின் ஆலோசனையும் வழங்கப்படுகிறது.காலத்தால் அழியாத பாரம்பரிய நகைகள், நவீன வைர அணிகலன்கள் மற்றும் மணப்பெண்களுக்கென பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்படும் ஆடம்பர நகைகள் என ஒவ்வொரு படைப்பும் அழகிற்கும் அப்பாற்பட்ட ஓர் அரிய அனுபவத்தை வழங்குகிறது. தொடர்புக்கு 97913 49763.