கோவையில் ஜோஸ் ஆலுக்காஸின் ‘சிக்னேச்சர் ஜூவல்லரி ஷோ’
கோவையில் ஜோஸ் ஆலுக்காஸின் ‘சிக்னேச்சர் ஜூவல்லரி ஷோ’
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 08:26 PM
சென்னை: ஜோஸ் ஆலுக்காஸ், கோவை 100 அடி சாலையில் உள்ள ஷோரூமில், உலகத்தரம் வாய்ந்த வைர நகைகளுக்கான பிரத்யேக கண்காட்சியை, ‘சிக்னேச்சர் ஜூவல்லரி ஷோ’ என்ற பெயரில் நடத்துகிறது. கடந்த மாதம் 31ம் தேதி தொடங்கிய கண்காட்சி, இம்மாதம், 22ம் தேதி வரை நடக்க உள்ளது. இதில், உலகம் முழுதும் இருந்து பிரத்யேகமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட, நேர்த்தியான இயற்கை வைர ஆபரணங்களின் அழகான தொகுப்பை, வாடிக்கையாளர்கள் பார்வையிடலாம்.
அங்கு, காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு நகையும், சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட, பிரபல ஆய்வகங்களால் சான்றளிக்கப்பட்டவை. வைரங்களுக்கு 30 சதவீதம் நேரடி தள்ளுபடி, தங்க நகைகளின் சேதாரத்தில் 30 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி, பிளாட்டினம் நகைகளின் செய்கூலியில் 30 சதவீதம் தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.
சிக்னேச்சர் ஜூவல்லரி ஷோ குறித்து, ஜோஸ் ஆலுக்காஸின் நிர்வாக இயக்குனர் பால் ஆலுக்காஸ் கூறியதாவது:
சிறந்த கைவினைத்திறனை பெரிதும் ரசித்து பாராட்டும், நுட்பமான ரசனை உடைய, கோவை மாநகர மக்களுக்காக, ‘நேர்த்தியான வைரங்களின் உலகம்’ என்ற பெயரில், வைர ஆபரணங்களின் கண்காட்சி நிகழ்வை நடத்துவதில், பெருமை கொள்கிறோம்.
உலகத்தரம் வாய்ந்த இயற்கை வைரங்களையும், இணையற்ற வடிவமைப்புகளையும், கண்காட்சியில் இடம்பெற்றுள்ள தொகுப்புகள் ஒன்றிணைத்து வழங்குகின்றன. இதில் இடம்பெற்றுள்ள, ஒவ்வொரு நகையும், ஜோஸ் ஆலுக்காஸின் நம்பகத்தன்மை, கலைநயம், துல்லியம் மற்றும் பாரம்பரியத்தை அழகாக பிரதிபலிக்கின்றன. பாரம்பரியத்தை அடிப்படையாகவும், புதுமைகளை உந்துதலாகவும் வைத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ள, எங்களின் ஆபரண தொகுப்புகள், பல தலைமுறைகளுக்கு போற்றி பாதுகாக்க கூடியவை.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.