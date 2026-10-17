கோடநாடு பங்களாவை நீதிபதிகள் ஆய்வு செய்ய அளித்த மனு வாபஸ்
கோடநாடு பங்களாவை நீதிபதிகள் ஆய்வு செய்ய அளித்த மனு வாபஸ்
UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 16, 2026 10:14 PM
ஊட்டி: ‘கோத்தகிரி கோடநாடு பங்களாவை நீதிபதிகள் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்ய வேண்டும்,’என, நீதிமன்றத்தில் அளித்த மனு வாபஸ் பெறப்பட்டது.
நீலகிரி மாவட்டம், கோத்தகிரி கோடநாட்டில், முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா, அவரது தோழி சசிகலா ஆகியோருக்கு சொந்தமான எஸ்டேட் மற்றும் பங்களா உள்ளது. இங்கு, 2017, ஏப்., 24ல் கொலை, கொள்ளை சம்பவம் நடந்தது. இது தொடர்பாக 10 பேர் கொண்ட கும்பல் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இந்த வழக்கு, ஊட்டி செசன்ஸ் கோர்ட்டில் நடந்து வருகிறது. இவ்வழக்கு நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. அரசு வக்கீல் காமேஸ்வரன் ஆஜரானார். சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசாரும் ஆஜரான நிலையில், குற்றவாளிகள் தரப்பில் யாரும் ஆஜராகவில்லை.
வழக்கு விசாரணையின் தற்போதைய நிலை குறித்து, நீதிபதி முரளிதரன் கேட்ட போது, அரசு தரப்பு வக்கீல் காமேஸ்வரன் வழக்கு விசாரணை குறித்து தெரிவித்தார். இதனை அடுத்து, நவ., 20ம் தேதிக்கு விசாரணையை நீதிபதி ஒத்தி வைத்து உத்தரவிட்டார்.
இதனிடையே, இவ்வழக்கின், 10வது குற்றவாளியான ஜித்தின் ஜாய் சார்பில், ‘கோடநாடு எஸ்டேட் மற்றும் பங்களாவை நீதிபதிகள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும்,’ என, நீதிமன்றத்தில் அளிக்கப்பட்டிருந்த மனு, நேற்று வாபஸ் பெறப்பட்டது. மேலும், கொலை வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட சாந்தோஷ் சாமி என்பவர் மரணமடைந்ததால், அவரின் இறப்பு சான்றும் நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது.