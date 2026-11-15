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சிறுமி பலாத்கார கொலை வழக்கில் நாளை மறுதினம் தீர்ப்பு
சிறுமி பலாத்கார கொலை வழக்கில் நாளை மறுதினம் தீர்ப்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 09:59 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:00 PM
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கோவை: சூலுார் அருகே, 10 வயது சிறுமி, கடந்த மே, 21 ல் காணாமல் போனார். போலீசார் தேடிய நிலையில் கண்ணாம்பாளையம் குளம் அருகே சிறுமி சடலமாக மீட்கப்பட்டார். தனிப்படையினர் விசாரிக்கையில், சிறுமி வசித்த பகுதியில், வாடகை வீட்டில் குடியிருந்த நாகப்பட்டினத்தை சேர்ந்த கார்த்திக்,33, என்பவர் சிறுமியை பைக்கில் கடத்தி சென்று பலாத்காரம் செய்து கொன்றது தெரிந்தது.
கார்த்திக் மற்றும் உடந்தையாக இருந்த தஞ்சாவூரை சேர்ந்த மோகன்,31, கைதாயினர்.கோவை முதன்மை போக்சோ கோர்ட்டில் வழக்கு தாக்கல் செய்து சாட்சி விசாரணை நடந்தது. பரபரப்பான இந்த வழக்கில், நாளை மறுதினம் (நவ.16) தீர்ப்பு வழங்கப்படுகிறது.