/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/வரும் 21ல் இடிகரையில் ஜோதிர்லிங்க தரிசனம்
UPDATED : நவ 04, 2026 10:29 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:24 AM
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இடிகரை: ஹிந்து முன்னணியினர் இடிகரையில்,12 ஜோதிர்லிங்க தரிசன நிகழ்ச்சியை நவ., 21, 22 ஆகிய இரு தினங்களில் நடத்துகின்றனர்.
இடிகரை பெருமாள் கோயில் திடலில் காலை, 5.00 முதல் இரவு, 10.00 மணி வரை நடக்கும். சோம்நாத், மல்லிகார்ஜுனா, மகாகாலேஸ்வர், ஓங்காரேஷ்வர், கேதர்நாத், பீமாசங்கர், காசி விஸ்வநாதர், திரிம்பகேஷ்வர், வைத்தியநாத், நாகேஸ்வர், ராமநாதசுவாமி, கிரிஷ்னேஷ்வர் ஆகிய, 12 ஜோதிர்லிங்கங்கள் பிரதிஷ்டை செயயப்படுகின்றன.
அன்றாடம் மாலை 6:00 மணிக்கு திருவாசகம் முற்றோதுதலும் நாம சங்கீர்த்தன நிகழ்ச்சிகளும் நடக்கின்றன. பக்தர்கள் குடும்பத்துடன் ஜோதிர்லிங்கங்களுக்கு அபிஷேகம் செய்யலாம். கோவை வடக்கு மாவட்ட ஹிந்து முன்னணி நிர்வாகிகள் ஏற்பாடுகளை செய்து வருகின்றனர்.