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﻿ 'கைகேயியின் செயல் முறையன்று' கம்பன் கலை மன்றத்தில் வழக்காய்வு

﻿ 'கைகேயியின் செயல் முறையன்று' கம்பன் கலை மன்றத்தில் வழக்காய்வு

ADDED : ஜூலை 27, 2026 04:05 AM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 04:05 AM

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பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி கம்பன் கலை மன்றம் சார்பில், 383வது நிகழ்வாக,கம்பனை போற்றும் வகையில் வழக்காய்வு மன்றம், லயன்ஸ் கிளப் கட்டடத்தில் நடந்தது. மன்ற துணை தலைவர் கவிஞர் ரமேஷ் சென்னியப்பன் வரவேற்றார்.

'கைகேயியின் செயல்கள் முறையன்று' என்னும் தலைப்பில் நடந்த நிகழ்வுக்கு, உடுமலை புலவர் சுபாஷ் சந்திர போசு தலைமை வகித்தார்.

கைகேயியின் செயல்கள் முறையன்று என்று புலவர் சுரேந்திரனும், முறையே என்று திருவாடுதுறை ஆதீனம் சைவ சித்தாந்த அறிஞர் புலவர் ஜெயசிங் லிங்கவாசகம்ஆகியோர் பேசினர்.

நடுவர் தனது தீர்ப்பில், கைகேயி ராமாயண காவியத்தில் திருப்புமுனையை உருவாக்கிய திருமகள் என்றும், பிறந்த வீட்டின் நலன்களையும்,புகுந்த வீட்டின் பெருமையையும் கருத்தில் கொண்டு செயல்பட்ட, மாதர் குல மாணிக்கம் என்றும் தீர்ப்பு வழங்கினார்.

இந்த நிகழ்விற்கு முன்னதாக, வானம்பாடி கவிஞர் புவியரசு காலமானதை ஒட்டி நினைவஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது. என்.ஜி.எம்., கல்லுாரி மாணவர்கள் கம்பன் கண்ட பெண்கள் என்னும் தலைப்பில் உரையாற்றினர். மன்ற இணைச் செயலாளர் பாலமுருகன் நன்றி கூறினார்.

நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை, மன்றத்தலைவர் சண்முகம், செயலர் சிவக்குமார் மற்றும் நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர். கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் நினைவுப்பரிசாக புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டன.

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