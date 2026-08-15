கலைஞர் கருணாநிதி கல்லுாரியில் ஜப்பான் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம்
கலைஞர் கருணாநிதி கல்லுாரியில் ஜப்பான் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம்
ADDED : ஆக 13, 2026 04:30 PM
கோவை: கே.ஐ.டி. கலைஞர் கருணாநிதி தொழில்நுட்ப கல்லுாரியில் இந்தியா, ஜப்பான் இடையே கல்வி, அறிவு, புதுமை மற்றும் தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்த கே.கே.சி.சி.எஸ்., இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் சார்பில் சிறப்பு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
கே.ஐ.டி. மற்றும் ஜப்பானை சேர்ந்த எச்2 இன்னோவேஷன் நிறுவனத்தின் ஒத்துழைப்புடன் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு, கல்லுாரி நிறுவனர் பொங்கலுார் பழனிசாமி தலைமை வகித்தார். எச்2 இன்னோவேஷன் நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அலுவலர் யோசுகே மோரி சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றார்.
இந்தியா, ஜப்பான் கல்வி, தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. கே.ஐ.டி., வளாகத்தில் கிரீன் ஹைட்ரஜன் புத்தாக்க மையம் துவங்கி வைக்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில் கல்லுாரி துணைத் தலைவர் இந்து முருகேசன், முதல்வர் ராமசாமி உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.