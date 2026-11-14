கள்ளக்குறிச்சி விவகாரத்தில் நடந்தது என்ன உண்மை தெரியாமல் தலைவர்கள் அறிக்கை: அமைச்சர் அருண்ராஜ் குற்றச்சாட்டு
கள்ளக்குறிச்சி விவகாரத்தில் நடந்தது என்ன உண்மை தெரியாமல் தலைவர்கள் அறிக்கை: அமைச்சர் அருண்ராஜ் குற்றச்சாட்டு
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 09:16 PM
திருப்பூர்: “கள்ளக்குறிச்சி விவகாரத்தில் நடந்தது என்ன, உண்மை என்ன என்பது தெரியாமல் அறிக்கை வெளியிடுவதையும், கருத்து தெரிவிப்பதையும் தலைவர்கள் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும்,” என சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் கூறினார்.
திருப்பூரில் பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு கேக் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அவர், நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
ஆறு மாத கால ஆட்சி, உண்மையான உழைப்புக்குக் கிடைத்த பலன். மக்கள் எங்களை நம்பி பொறுப்பை ஒப்படைத்துள்ளனர். அதற்கேற்ப நேர்மையாகச் செயல்பட வேண்டும் என முதல்வர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். ஈ.வெ.ரா.வின் பெயரில் அமைந்துள்ள நுாலக விவகாரத்தில் தவறு செய்தவர்களைக் கண்டறிய பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் குழு அமைத்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. விரைவில் முழு உண்மையும் தெரியவரும்.
யார் தவறு செய்தாலும் பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை எடுக்க காவல்துறைக்கு முதல்வர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ. அத்தகைய குறுஞ்செய்தியை அனுப்பவே இல்லை. ஈ.வெ.ரா. பெயரில் உள்ள நுாலக விவகாரத்தை திசைதிருப்பவே தி.மு.க. இந்தப் பிரச்னையைக் கிளப்புகிறது. த.வெ.க. எம்.எல்.ஏ., கலெக்டர் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்படும் உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவல்களின் அடிப்படையில் தலைவர்கள் அறிக்கை வெளியிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். நடந்தது என்ன, உண்மை என்ன என்பதை முழுமையாக தெரிந்து கொண்டு அறிக்கை வெளியிட்டால் பாராட்டலாம்.
இவ்வாறு அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
ஜெயக்குமார் பேச்சால்
அ.தி.மு.க. தோல்வி
‘கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டராக நான் இருந்திருந்தால், எம்.எல்.ஏ. அருள்விக்னேஷை என்கவுன்டர் செய்திருப்பேன்’ என, அ.தி.மு.க. மாஜி அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறியது குறித்து கேட்டதற்கு, ‘‘குற்றம் செய்திருந்தால், சம்பந்தப்பட்டவர்களைச் சட்டப்படி தான் தண்டிக்க வேண்டும். இவர் (ஜெயக்குமார்) இப்படியெல்லாம் பேசிக் கொண்டிருந்ததால்தான் அவரும், அவரது கட்சியும் தோல்வியைத் தழுவின,’’ என்று அமைச்சர் அருண்ராஜ் பதிலளித்தார்.