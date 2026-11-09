தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/மருதமலையில்10ல் கந்தசஷ்டி விழா துவக்கம்

மருதமலையில்10ல் கந்தசஷ்டி விழா துவக்கம்

மருதமலையில்10ல் கந்தசஷ்டி விழா துவக்கம்

UPDATED : நவ 04, 2026 10:29 AM

ADDED : நவ 04, 2026 10:24 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 04, 2026 10:29 AM ADDED : நவ 04, 2026 10:24 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

வடவள்ளி: மருதமலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில், வரும், 10ம் தேதி கந்தசஷ்டி விழா துவங்குகிறது.

10ம் தேதி அதிகாலை 5:00 மணிக்கு நடை திறக்கப்பட்டு, சிறப்பு பூஜை மற்றும் அபிஷேகம் நடைபெறும். 7:00 மணிக்கு, விநாயகர் பூஜையும், 8:30 மணிக்கு, கந்தசஷ்டி விழாவை முன்னிட்டு, விரதம் இருக்கும் பக்தர்களுக்கு, காப்பு கட்டும் நிகழ்ச்சியும் நடக்கிறது. 15ம் தேதி, கந்தசஷ்டி விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரமும், 16ம் தேதி, திருக்கல்யாண உற்சவமும் நடக்கிறது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us