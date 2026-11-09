/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/மருதமலையில்10ல் கந்தசஷ்டி விழா துவக்கம்
UPDATED : நவ 04, 2026 10:29 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:24 AM
அ நிறம் | அளவு
வடவள்ளி: மருதமலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில், வரும், 10ம் தேதி கந்தசஷ்டி விழா துவங்குகிறது.
10ம் தேதி அதிகாலை 5:00 மணிக்கு நடை திறக்கப்பட்டு, சிறப்பு பூஜை மற்றும் அபிஷேகம் நடைபெறும். 7:00 மணிக்கு, விநாயகர் பூஜையும், 8:30 மணிக்கு, கந்தசஷ்டி விழாவை முன்னிட்டு, விரதம் இருக்கும் பக்தர்களுக்கு, காப்பு கட்டும் நிகழ்ச்சியும் நடக்கிறது. 15ம் தேதி, கந்தசஷ்டி விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரமும், 16ம் தேதி, திருக்கல்யாண உற்சவமும் நடக்கிறது.