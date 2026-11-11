கோயில்களில் காப்பு கட்டுதலுடன் துவங்கியது கந்தசஷ்டி பெருவிழா
கோயில்களில் காப்பு கட்டுதலுடன் துவங்கியது கந்தசஷ்டி பெருவிழா
ADDED : நவ 10, 2026 04:48 PM
கோவை: கந்த சஷ்டி பெருவிழா இன்று (நவ.,10) காப்பு கட்டுதலுடன் கோலாகலமாக துவங்கியது. 15ல் சூரசம்ஹாரமும், 16ல் திருக்கல்யாண வைபவமும் நடக்கிறது.
சுக்கிரவார்பேட்டை பாலதண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயிலில் சுப்ரமணிய ஹோமம் மற்றும் சத்ரு சம்ஹார வேள்வி நடந்தது. அதிகாலை மூலவர் பாலதண்டாயுதபாணிக்கு சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனைகள் நடந்தன. உற்சவர் வள்ளி, தேவசேனா சமேத சுப்ரமணிய சுவாமிக்கு மங்கள இசை ஒலிக்க காப்பு கட்டப்பட்டது.
கோயில் தலைமை சிவாச்சாரியார், பக்தர்களின் மணிக்கட்டில் காப்பு கட்டி விரதத்தை துவக்கி வைத்தார். ஆறு நாட்கள் பின்பற்ற வேண்டிய விரத நடைமுறைகளை விளக்கினார்.
சரவணம்பட்டி சிரவை ஆதினம் தண்டபாணிக்கடவுள் திருக்கோயிலில் கந்த சஷ்டி காப்பு கட்டும் நிகழ்ச்சியில் பக்தர்கள் காப்பு கட்டிக்கொண்டனர்.
கோட்டை சங்கமேஸ்வரர் கோயிலில், முருக பக்தர்களுக்கு சிவாச்சாரியர்கள் காப்பு கட்டினார். பக்தர்கள் அரோகரா கோஷம் எழுப்பினர்.
கோனியம்மன் கோயிலில் உள்ள கல்யாணசுப்ரமணியர் சன்னிதியில், இன்று அதிகாலை சிறப்பு வழிபாடுகளுக்கு பின், பக்தர்களுக்கு கோயில் அர்ச்சகர் சண்முகம் காப்பு கட்டினார்.