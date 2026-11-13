கந்தசஷ்டி சூரசம்ஹார விழா நாளை வேல்வாங்கும் உற்சவம்
கந்தசஷ்டி சூரசம்ஹார விழா நாளை வேல்வாங்கும் உற்சவம்
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 09:52 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில் உள்ள கோவில்களில், கந்தசஷ்டி சூரசம்ஹார விழா வரும், 15ம் தேதி நடக்கிறது.
பொள்ளாச்சி அருகே சூளேஸ்வரன்பட்டி கோகுலம் கார்டன் செந்துார் அழகன் கோவிலில், 7ம் ஆண்டு கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹார விழா கடந்த, 8ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கி நடைபெற்று வருகின்றன.
தினமும், காலை, 7:00 மணிக்கு சத்ருசம்ஹார திரிசதி ேஹாமம், அபிேஷகம், சிறப்பு அலங்காரம் மாலை, 5:00 மணிக்கு அபிேஷகம், சகஸ்ரநாம அர்ச்சனை உள்ளிட்ட சிறப்பு பூஜைகள் நடக்கிறது.
நாளை (14ம் தேதி) மாலை, 5:30 மணிக்கு வேல்வாங்கும் உற்சவமும், 15ம் தேதி மாலை, 5:30 மணிக்கு சூரசம்ஹார விழா நடக்கிறது. வரும், 16ம் தேதி காலை, 10:00 மணிக்கு திருக்கல்யாண உற்சவம் நடக்கிறது.
காலை, 10:30 மணிக்கு அன்னதானம், மாலை, 6:00 மணிக்கு தேர் திருவீதி உலா நடக்கிறது.
* ஜமீன் ஊத்துக்குளி வள்ளி தெய்வானை உடனமர் சுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில், கந்தசஷ்டி சூரசம்ஹார விழாவையொட்டி தினமும் காலை, 7:30 மணிக்கு அபிேஷக பூஜையும் இரவு, 7:00 மணிக்கு மேல் மஹா தீபாராதனையும் நடக்கிறது.
நாளை மாலை, 6:00 மணிக்கு வேல்வாங்கும் உற்சவமும், வரும், 15ம் தேதி மாலை, 4:30 மணிக்கு சூரசம்ஹாரம் நடக்கிறது.
வரும், 16ம் தேதி காலை, 9:00 மணிக்கு மேல், 10:30 மணிக்குள் திருக்கல்யாண உற்சவம், மாலை, 5:00 மணிக்கு மேல், திருவீதி உலா நிகழ்ச்சி நடக்கிறது.