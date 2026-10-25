ரூ.132 கோடியில் 3வது குடிநீர் திட்டம் காரமடை நகராட்சி கருத்துரு
ரூ.132 கோடியில் 3வது குடிநீர் திட்டம் காரமடை நகராட்சி கருத்துரு
UPDATED : அக் 02, 2026 04:22 AM
ADDED : அக் 01, 2026 05:44 PM
ரூ.132 கோடி!
காரமடை: காரமடை நகராட்சியில், ரூ.132 கோடியே 80 லட்சம் மதிப்பில் மூன்றாவது குடிநீர் திட்டம், செயல்படுத்துவது குறித்து, தமிழக அரசுக்கு நகராட்சி சார்பில் கருத்துரு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
கோவை காரமடை நகராட்சியில் 27 வார்டுகள் உள்ளன. இதில் சுமார் 46 ஆயிரத்திற்க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். இது தவிர 4 ஆயிரத்து 500க்கும் மேற்பட்டோர், தினமும் வந்து செல்கின்றனர். காரமடை நகராட்சியில் 12,587 குடிநீர் இணைப்புகள் உள்ளன. முக்கிய குடிநீர் ஆதாரமாக பவானி ஆறு உள்ளது. தற்போது, தினமும் பவானி ஆறு நெல்லித்துறை பகுதியில் 5 எம்.எல்.டி தண்ணீர் எடுக்கப்படுகிறது. இது சுத்திகரிக்கப்பட்டு மக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. இந்த குடிநீர் மக்களுக்கு போதுமானதாக இல்லை. வாரம் ஒரு முறை கூட குடிநீர் வினியோகம் சரிவர செய்ய முடியாத நிலை உள்ளது. பெருகிவரும் மக்கள் தொகை, அதிகரிக்கும் குடிநீர் இணைப்புகளுக்கு ஏற்ப, மூன்றாவது குடிநீர் திட்டம் கொண்டுவர காரமடை நகராட்சி திட்டமிட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக கடந்த மார்ச் மாதம், காரமடை நகராட்சியில் கவுன்சிலர்கள், அதிகாரிகள் கலந்து கொண்ட ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் மூன்றாவது குடிநீர் திட்டம் தொடர்பாக, தற்போது உள்ள குடிநீர் வினியோக அமைப்பின் நிலையை, மறு ஆய்வு செய்து மதிப்பீடு செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டது. அதன் படி திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு, தமிழக அரசுக்கு கருத்துரு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, காரமடை நகராட்சி தலைவர் உஷா கூறுகையில், ''ரூ.132 கோடியே 80 லட்சம் மதிப்பில், மூன்றாவது குடிநீர் திட்டம் செயல்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளோம். பவானி ஆற்றின் நெல்லித்துறை பகுதியில் இது நடைமுறைப்படுத்தப்படும். இதற்கான கருத்துரு தமிழக அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டம் நடைமுறைக்கு வரும் போது, கூடுதலாக 10 எம்.எல்.டி., அதாவது 10 லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் நமக்கு தினமும் கிடைக்கும்,'' என்றார்.