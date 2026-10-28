காரமடை ஊராட்சி ஒன்றியம் நான்கு மண்டலங்களாக பிரிப்பு
காரமடை ஊராட்சி ஒன்றியம் நான்கு மண்டலங்களாக பிரிப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 08:08 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:06 PM
மேட்டுப்பாளையம்: காரமடை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள, 18 ஊராட்சிகளை, நான்கு மண்டலங்களாக பிரித்து, தனி அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தமிழகத்தில் கிராம ஊராட்சிகளின் தலைவர் மற்றும் வார்டு உறுப்பினர்கள் பதவிக்காலம், கடந்த, 2025ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முடிந்தது. அந்தந்த வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், கிராம ஊராட்சிகளின் தனி அலுவலராக நியமிக்கப்பட்டார். இவர்கள் கிராம ஊராட்சிகளின் தனி அலுவலராக பணியாற்றி வந்தனர். இந்நிலையில் தமிழக அரசு, ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் உள்ள, ஊராட்சிகளை மண்டலங்களாக பிரித்து, ஒவ்வொரு மண்டலத்திற்கும் மண்டல துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்களை, தனி அலுவலராக நியமிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதை அடுத்து காரமடை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள, 18 ஊராட்சிகள், நான்கு மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அந்தந்த ஊராட்சிகளில் உள்ள பொதுமக்கள், ஊராட்சியின் செயலர் மற்றும் தனி அலுவலரிடம், தங்களின் கோரிக்கைகள், புகார்களை தெரிவிக்கும்படி, அந்த உத்தரவில் கூறப்பட்டு உள்ளது.
காரமடை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில், முதல் மண்டலத்தில், மருதூர், காளம்பாளையம், தோலம்பாளையம், வெள்ளியங்காடு ஆகிய நான்கு ஊராட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இதன் தனி அலுவலராக பாக்கியலட்சுமி, 74029 05124 நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இரண்டாவது மண்டலத்தில், தேக்கம்பட்டி, ராமேகவுண்டன்புதூர், கெம்மாரம்பாளையம், நெல்லித்துறை, ஓடந்துறை ஆகிய ஐந்து ஊராட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. இதன் தனி அலுவலராக, யமுனாதேவி, 74029 05125 நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மூன்றாவது மண்டலத்தில், சிக்காரம்பாளையம், பெள்ளாதி, பெள்ளேபாளையம், ஜடையம்பாளையம், சிக்கதாசம்பாளையம் ஆகிய ஐந்து ஊராட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இதன் தனி அலுவலராக ராஜ்குமார், 74029 05126 நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். நான்காவது மண்டலத்தில், இலுப்பநத்தம், முடுதுறை, சின்னக்கள்ளிப்பட்டி, இரும்பறை ஆகிய நான்கு ஊராட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. இதன் தனி அலுவலராக கந்தசாமி, 74029 05127 நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இத்தகவலை காரமடை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் தெரிவித்தார்.