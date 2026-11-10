தமிழக கால்பந்து அணியில் காரமடை பள்ளி மாணவன்

ADDED : நவ 09, 2026 02:38 PM
காரமடை: காரமடை பெட்டதாபுரத்தை சேர்ந்த 14 வயது பள்ளி சிறுவன் அகிலேஷ். எஸ்.வி.ஜி.வி., மெட்ரிக் பள்ளியில் 9-ஆம் வகுப்பு படிக்கிறார். தந்தை செல்வராஜன், தாய் வசந்தி.
அகிலேஷ் கடந்த 5 ஆண்டாக கால்பந்து விளையாடி வருகிறார். கடந்த ஆண்டு நடந்த மாவட்ட அளவிலான கால்பந்து போட்டியில், அகிலேஷ் இடம்பெற்ற அணி 2-வது இடம் பிடித்து சாதனை படைத்தது. மாவட்ட அளவிலிருந்து மாநில அளவுக்கு உயர்ந்து, இன்று தமிழ்நாடு அணியின் ஜெர்சியை அணிந்து தேசிய போட்டியில் விளையாட தேர்வாகியுள்ளார்.
அகிலேஷ் கூறுகையில், தினமும் காலை 6 மணி முதல் 8 மணி வரை கடும் பயிற்சி, அதன்பின் பள்ளி படிப்பு, மாலை மீண்டும் தீவிர பயிற்சி என எனது நாட்களை செதுக்கி வருகிறேன். மெஸ்ஸி தான் எனது ரோல் மாடல். அவரை போலவே ஒரு நாள் நானும் உலகமே வியக்கும் வகையில் விளையாடி, நம் நாட்டுக்கு பெருமை தேடித்தருவேன், என்கிறார்.