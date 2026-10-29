/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/தங்கம் வென்றார் கற்பகம் மாணவர்
UPDATED : அக் 28, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 06:06 PM
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கோவை: இந்தோனேஷியாவில் ஆசிய அளவிலான ‘பென்காக் சிலாட்’ சாம்பியன்ஷிப் போட்டி ஐந்து நாட்கள் நடந்தது.
இலங்கை, மலேசியா, சிங்கப்பூர் உட்பட பல்வேறு நாடுகளை சேர்ந்த 100க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர். 58 கிலோவிற்கு உட்பட்ட எடை பிரிவில் கற்பகம் பல்கலை இரண்டாம் ஆண்டு எம்.பி.ஏ. மாணவன் விஜயசந்தோஷ் முதலிடம் பிடித்தார். வெற்றி பெற்ற மாணவரை பல்கலை நிர்வாகத்தினர் பாராட்டினர்.