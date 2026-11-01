கற்பகம் மீடியா டி–20 கிரிக்கெட் தொடர் 3வது முறையாக தினமலர் அணி சாம்பியன்
கற்பகம் மீடியா டி–20 கிரிக்கெட் தொடர் 3வது முறையாக தினமலர் அணி சாம்பியன்
ADDED : அக் 31, 2026 06:07 PM
கோவை: கற்பகம் கல்வி நிறுவனங்கள் சார்பில் நடத்தப்பட்ட மீடியா அணிகளுக்கு இடையிலான டி–20 கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதி போட்டியில் வென்ற ‘தினமலர்’ அணி தொடர்ந்து 3வது முறையாக ‘சாம்பியன்’ பட்டத்தை தட்டி சென்றது.
கோவை கற்பகம் கல்வி நிறுவனங்கள் சார்பில் பிரஸ் அண்ட் மீடியாக்களுக்கான ‘கற்பகம் டிராபி டி–20’ கிரிக்கெட் தொடர் ஆகஸ்ட் 22ம் தேதி துவங்கியது. இதில், தினமலர், தினத்தந்தி, நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், டைம்ஸ் ஆப் இந்தியா, கோவை பிரஸ் கிளப், டிஜிட்டல் மீடியா ஆகிய ஆறு அணிகள் பங்கேற்றன.
லீக் மற்றும் நாக் அவுட் முறையில் நடத்தப்பட்டன. இறுதிப்போட்டியில் தினமலர் அணியும், நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் அணியும் மோதின. டாஸ் வென்று பேட்டிங் செய்த நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் அணி 17.3 ஓவரில் அனைத்து விக்கெட் இழப்புக்கு 76 ரன் எடுத்தது.
அடுத்து விளையாடிய தினமலர் அணி 14.1 ஓவரில் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 77 ரன் எடுத்து வெற்றி பெற்றது. 42 ரன் மற்றும் 3 விக்கெட் வீழ்த்திய தினமலர் அணியின் பிரபு ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றார். தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக தினமலர் அணி ‘சாம்பியன்’ பட்டத்தை வென்றது.
முதல் பரிசு வென்ற தினமலர் அணிக்கு டிராபி மற்றும் பதக்கங்கள், இரண்டாம் பரிசு வென்ற நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் அணிக்கு டிராபி மற்றும் பதக்கங்கள், ‘எலிமினேட்டரில்’ வெளியேறிய டைம்ஸ் ஆப் இந்தியா அணிக்கு மூன்றாம் பரிசாக டிராபி வழங்கப்பட்டது.
‘பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன்’ மற்றும் ‘பெஸ்ட் பீல்டர்’ விருது தினமலர் அணியின் பிரபுவுக்கும், ‘ஓவர் ஆல் சீரியஸ்’ மற்றும் ‘பெஸ்ட் பவுலர்’ விருது டைம்ஸ் ஆப் இந்தியாவின் டைசன் பிரபுவுக்கும் வழங்கப்பட்டது.
கற்பகம் பல்கலை பதிவாளர் பிரதீப், கற்பகம் தொழில்நுட்ப நிறுவன முதல்வர் மணிமாறன் ஆகியோர் பரிசுகளை வழங்கினர். உடற்கல்வி துறை இயக்குனர் சுதாகர், உதவி இயக்குனர் ராமச்சந்திரன் மற்றும் மாணவர்கள் போட்டிக்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர்.