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கதிரவன் கார்டன் பாலம் கீழே ஓடையில் கழிவுகளால் அடைப்பு
கதிரவன் கார்டன் பாலம் கீழே ஓடையில் கழிவுகளால் அடைப்பு
UPDATED : அக் 09, 2026 02:56 PM
ADDED : அக் 09, 2026 02:54 PM
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திருச்சி ரோடு சென்ட்ரல் ஸ்டுடியோவிலிருந்து சில கி.மீ. துாரத்தில் உள்ள கதிரவன் கார்டனில் சங்கனுார் ஓடைக்கு மிக அருகில் பி.வி.எம்., பள்ளி உள்ளது. 700 க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் வந்து செல்கின்றனர்.
சங்கனுார் ஓடையின் குறுக்கே உள்ள பாலத்தில், தண்ணீர் செல்ல வழியின்றி கழிவுகள் அடைத்துள்ளன. அடைப்பை நீக்கி, தடையின்றி தண்ணீர் செல்ல வழி ஏற்படுத்த வேண்டுமென, மாநகராட்சி ‘வாட்ஸ்அப்’ எண்ணுக்கு அப்பகுதி சமூக ஆர்வலர் சரவணகுமார், போட்டோவுடன் புகார் தெரிவித்தார்.
ஒரு வாரமாகியும் அடைப்பு எடுக்கவில்லை. கன மழை பெய்யும்போது, குடியிருப்பு பகுதிக்குள் தண்ணீர் வந்துவிடும் என்பதால், அடைப்பு நீக்கும் பணியை விரைந்து முடிக்க வேண்டும்.