முடங்கியது மழை நீர் வடிகால் பணி: அச்சத்தில் கட்டபொம்மன் நகர் மக்கள்
முடங்கியது மழை நீர் வடிகால் பணி: அச்சத்தில் கட்டபொம்மன் நகர் மக்கள்
UPDATED : நவ 04, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:07 PM
அன்னூர்: மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி முடங்கியதால் குடியிருப்புகள் மூழ்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
கோவை – சத்தி சாலையில் பழனி கிருஷ்ணா அவென்யூ, கட்டபொம்மன் நகர், ஜனனி கார்டன், அல்லிகுளம் ஆகிய குடியிருப்புகள் உள்ளன. இங்கு 500 க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. இப்பகுதி சரிவாக இருப்பதால், கடந்த ஆண்டு டிச.,ல் பெய்த மழையில் குடியிருப்பு மற்றும் தோட்டங்களில் மழைநீர் சூழ்ந்தது. மழை நீர் வடிந்து செல்ல பல மாதங்கள் ஆனது.
கலெக்டர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு செய்து, மழை நீர் வடிந்து செல்ல வடிகால் அமைக்கும்படி அறிவுறுத்தினர். இதையடுத்து அல்லிகுளம் சாலையில் மழை நீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு துவங்கியது. 100 மீ., அளவுக்கு மட்டும் மழை நீர் வடிகால் கட்டப்பட்டது. அதன் பிறகு மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணி முடங்கியது
பழனி கிருஷ்ணா அவென்யூ மக்கள் கூறுகையில், 'தற்போது மழைக்காலம் துவங்கி உள்ளது. தொடர் மழையால் மீண்டும் பழனி கிருஷ்ணா அவென்யூ, கட்டபொம்மன் நகர் பகுதிகள் மழை நீரில் மூழ்கும் அபாயம் உள்ளது. பேரூராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் வருவாய் துறை அதிகாரிகள் மழை நீர் வடிகால் கட்டும் பணியை விரைவில் முடிக்க வேண்டும்,' என்றனர்.