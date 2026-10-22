பேச்சுவார்தைக்கு வராமல் புறக்கணிப்பு விசைத்தறியாளர்கள் தொடர் ஏமாற்றம்
பேச்சுவார்தைக்கு வராமல் புறக்கணிப்பு விசைத்தறியாளர்கள் தொடர் ஏமாற்றம்
UPDATED : அக் 09, 2026 06:38 PM
ADDED : அக் 09, 2026 06:36 PM
சோமனுார்:
கூலி குறைப்பு பிரச்னை தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையில், ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் பங்கேற்காமல் புறக்கணித்து வருவதால், விசைத்தறியாளர்கள் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர்.
கோவை, திருப்பூர் மாவட்டத்தில் விசைத்தறி தொழில் பிரதானமாக உள்ளது. லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் இத்தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஒப்பந்தப்படி, சில ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் கூலி வழங்காமல், குறைத்து வழங்கி வருவதால், விசைத்தறியாளர்கள் நெருக்கடிக்குள்ளாகி உள்ளனர்.
இதுகுறித்து, கோவை, திருப்பூர் மாவட்ட கூலிக்கு நெசவு செய்யும் விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவர் பூபதி கூறியதாவது:
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை, ஜவுளி உற்பத்தியாளர்களுடன் கூலி உயர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்வது வழக்கம். கடந்தாண்டு புதிய கூலி உயர்வு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது. ஆனால், அதன்படி கூலி வழங்காமல், சில ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் குறைத்து வழங்குகின்றனர். இதுகுறித்து, தொழிலாளர் நல கமிஷனர் அலுவலகத்தில் மனு கொடுத்தோம்.
அக்., 5 திருப்பூரிலும், அக்., 7ம் தேதி கோவையிலும் பேச்சுவார்த்தை நடந்தது. இரு இடங்களில் நடந்த பேச்சுவார்த்தைகளில் ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் பங்கேற்காமல் புறக்கணித்தனர். இது, ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கலெக்டருடன் பேசி, அடுத்த பேச்சுவார்த்தைக்கான தேதியை அறிவிப்பதாக அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். கூலியை குறைத்து வழங்கும் ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் பெயர் பட்டியலை வழங்க அதிகாரிகள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர். இப்பிரச்னை குறித்து, சூலுார் த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., சுகுமாரை சந்தித்து முறையிட்டுள்ளோம். சங்க செயற்குழுவை கூட்டி, அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து முடிவு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளோம்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.