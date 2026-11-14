கிலோ 25 ரூபாய்க்கு சரிந்த செங்காம்பு கறிவேப்பிலை :விவசாயிகள் ஏமாற்றம்
கிலோ 25 ரூபாய்க்கு சரிந்த செங்காம்பு கறிவேப்பிலை :விவசாயிகள் ஏமாற்றம்
UPDATED : நவ 14, 2026 11:19 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:32 PM
மேட்டுப்பாளையம்: சிறுமுகை, காரமடை, மத்தம்பாளையம் பகுதிகளில், 3,500 ஏக்கர் பரப்பில், செங்காம்பு கறிவேப்பிலையை விவசாயிகள் பயிர் செய்கின்றனர். இங்கு வாழைக்கு அடுத்த படியாக, கறிவேப்பிலை பிரதான விவசாயமாகும். மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை, அறுவடை செய்வதால், விவசாயிகளுக்கு இதன் வாயிலாக வருவாய் கிடைப்பதால், அதிகம் பயிர் செய்கின்றனர்.
செங்காம்பு கறிவேப்பிலை நல்ல மனமும், சுவையும் இருப்பதால், மக்கள் அதிகம் விரும்பி வாங்குவர். ஆனால் தற்போது அறுவடை விலை குறைவு. விற்பனை விலை அதிகம் என்பதால், விவசாயிகள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து விவசாயிகள் நமது நிருபரிடம் கூறியதாவது: செங்காம்பு கறிவேப்பிலை முதல் தரமானது. இங்கு விளைவது கேரளாவுக்கும் வட மாநிலங்களுக்கும், வெளிநாடுகளுக்கும் அனுப்பப்படுகிறது. களைஎடுத்து, தண்ணீர் பாய்ச்சும் பணிக்கு தற்போது கூலி அதிகம். அதனால் ஒரு கிலோ, 30, 35 ரூபாய் விலை கொடுத்து அறுவடை செய்தால், விவசாயிகளுக்கு லாபம் கிடைக்கும். தற்போது ஒரு கிலோ, ரூ.20 லிருந்து, 25 க்கு அறுவடை செய்கின்றனர். இது செலவுக்கும், வரவுக்கும் சரியாக உள்ளது.
ஆனால் வெளி மார்க்கெட் மற்றும் கடைகளில், ரூ.50 லிருந்து, ரூ.60 வரை விற்கிறது. பல இடையூறுகளுக்கு இடையே விவசாயிகள் கறிவேப்பிலையை விளைவிக்கிறோம். எங்களுக்கு நியாயமான விலை கிடைப்பதில்லை. ஆனால் எவ்வித கஷ்டம் இல்லாமல் வியாபாரிகள் அதிக லாபம் பெறுகின்றனர். என்றனர்.
வியாபாரி சண்முகம் கூறியதாவது: சேலம் ஆத்தூரில் ஒரு கிலோ கறிவேப்பிலை, ரூ.10 முதல் 15 வரை அறுவடை செய்கிறோம். அதை வியாபாரிகள் கோவை, திருப்பூருக்கு கொண்டு வருகின்றனர். மழைப்பொழிவு இருப்பதால் இலையில் வெள்ளை நிறம் கலந்துள்ளது. அதனால் விலை குறைந்துள்ளது. தை மாதம் வரை கறிவேப்பிலையின் தேவை அதிகரிக்கும். பனி பெய்ய தொடங்கியதால், மகசூல் குறையும். அதனால் வரும் மாதங்களில் விலை உயர வாய்ப்புள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.