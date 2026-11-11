கேலோ இந்தியா யூத் கேம்ஸ் தமிழக அணி வீரர்கள் தேர்வு
கேலோ இந்தியா யூத் கேம்ஸ் தமிழக அணி வீரர்கள் தேர்வு
UPDATED : நவ 11, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 10, 2026 11:30 PM
கோவை: தெலுங்கானாவில் அடுத்த மாதம் நடக்கவுள்ள கேலோ இந்தியா யூத் கேம்ஸ் கூடைப்பந்து போட்டிகளுக்கான வீரர்கள் தேர்வு, கோவை நேரு ஸ்டேடியம் எதிரே உள்ள மாநகராட்சி அரங்கில் நடந்தது.
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் மற்றும் தமிழ்நாடு கூடைப்பந்து கழகம் சார்பில் 18 வயதுக்கு உட்பட்ட மாணவர்கள் பிரிவில் தமிழகம் முழுவதும் வந்திருந்த 150 க்கும் மேற்பட்ட வீரர்களிலிருந்து அவர்களது தனித்திறன் மற்றும் அணித்திறன் ஆகியவை கணக்கிடப்பட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.
மாணவர்களை எஸ்.டி.ஏ.டி.பயிற்சியாளர்கள் குழுக்களாக விளையாட வைத்து , மாணவர் மற்றும் மாணவிகள் பிரிவில் இரண்டு அணிகளை தேர்வு செய்தனர்.
தேர்வு செய்யப்பட்ட வீரர்கள் தமிழக கூடைப்பந்து அணிக்காக தெலுங்கானாவில் வரும் டிசம்பர் 11ம் தேதி நடக்கவுள்ள, கேலோ இந்தியா போட்டிகளில் விளையாட உள்ளனர்.