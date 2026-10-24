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40 ஆண்டுக்கு பின் சந்தித்துக்கொண்ட கிக்கானி பள்ளி முன்னாள் மாணவர்கள்
40 ஆண்டுக்கு பின் சந்தித்துக்கொண்ட கிக்கானி பள்ளி முன்னாள் மாணவர்கள்
UPDATED : அக் 13, 2026 04:35 PM
ADDED : அக் 13, 2026 04:26 PM
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கோவை: கிக்கானி பள்ளியில் நேற்று நடந்த முன்னாள் மாணவர் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில், 1986 ல் எஸ்.எஸ்.எல்.சி., பயின்ற முன்னாள் மாணவர்கள், 70 பேர் பங்கேற்று பள்ளிப் பருவ நினைவுகளைப் பகிர்ந்து மகிழ்ந்தனர்.
பள்ளிப் பருவத்தில் ஒன்றாக படித்து, விளையாடி, சிரித்து மகிழ்ந்த நண்பர்கள், வாழ்க்கை பயணத்தில் வெவ்வேறு திசைகளில் சென்றாலும், 40 ஆண்டுக்கு பிறகு மீண்டும் ஒரே இடத்தில் சந்தித்தபோது பழைய நினைவுகள் மீண்டும் உயிர்பெற்றன.
சென்னை, பெங்களூரு, மும்பை, அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல நாடுகளில், தொழில், மருத்துவம், வங்கி, தகவல் தொழில்நுட்பம், பொறியியல், கல்வி, நிதி மற்றும் விளையாட்டு உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் முன்னாள் மாணவர்கள் இதில் பங்கேற்றனர்.