/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு மராத்தான்
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 11:24 PM
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பாலக்காடு: கேரள மாநிலம், பாலக்காடு மாவட்டம், கொல்லங்கோடு சின்மயா வித்யாலயா பள்ளி சார்பில், ‘போதையை முறியடிப்போம், தேசத்தை கட்டியெழுப்புவோம்’ என்ற விழிப்புணர்வு கோஷத்துடன், ‘சின்மயா ரன் 2026’ மாரத்தான் ஓட்டம் நேற்று நடந்தது.
காலை 6:30 மணிக்கு விழிப்புணர்வு மாரத்தான் ஓட்டத்தை, பாலக்காடு மாவட்ட கூடுதல் கலெக்டர் அப்துல் லத்தீப் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்.
பள்ளி வளாகத்தில் இருந்து துவங்கிய மாரத்தான் ஓட்டம், கொல்லங்கோடு நகர பகுதியை சென்றடைந்து, மீண்டும் பள்ளி வளாகத்தில் நிறைவடைந்தது. போதைப்பொருள் ஒழிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில், பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர் உட்பட, 500க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.