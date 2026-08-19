குருவருளில் மலரும் கோடி அர்ச்சனை

UPDATED : ஆக 13, 2026 06:53 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 06:51 PM
முருகப்பெருமானை மூலக்குருவாகக் கொண்டு, தமிழ், சமயம், அறம், ஆன்மீகம் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து அருள்பணி செய்து வரும் சிரவையாதீனம் கவுமார மடாலயத்தில், நான்காம் பட்டம் குருமகா சந்நிதானம் தவத்திரு இராமானந்த குமரகுருபர சுவாமிகளின் 57ம் ஆண்டு நாண்மங்கல விழாவை முன்னிட்டு கோடி அர்ச்சனைப் பெருவிழா சிறப்புடன் நடைபெறுகிறது. இவ்விழா ஆகஸ்ட் 10ம் தேதி துவங்கி, ஆகஸ்ட் 15ம் தேதி வரை நாண்மங்கல விழா நிறைவு நிகழ்வுகளுடன் நிறைவடைகிறது.
கோடி அர்ச்சனை என்பது எண்ணிக்கையின் பெருமையை மட்டும் வெளிப்படுத்தும் வழிபாடு அல்ல. எண்ணற்ற உள்ளங்களின் இறை நினைவை ஒரே ஆன்மீகப் பெருவெளியில் சங்கமிக்கச் செய்யும் பக்திப் பெருவிழா. அதனுடன் குருவின் நாண்மங்கலம் இணைவதால், குருபக்தியும் இறைபக்தியும் ஒருங்கிணையும் அரிய ஆன்மீக நிகழ்வாக இவ்விழா அமைந்துள்ளது.
முருகனிலிருந்து தொடங்கும் குருமரபு :
சிரவையாதீனத்தின் கவுமார மரபு முருகப்பெருமானை மூலக்குருவாகக் கொண்டது. அருணகிரிநாதர், வண்ணச்சரபம் தண்டபாணி சுவாமிகள் ஆகிய அருளாளர்களின் வழியாகத் தொடர்ந்த இந்த ஞான மரபில், தண்டபாணி சுவாமிகளிடம் உபதேசம் பெற்ற தவத்திரு இராமானந்த அடிகளார் சிரவை ஆதீனத்தை நிறுவி, கவுமார நெறிக்கு நிறுவன வடிவம் அளித்தார்.
அவரது அருளாட்சியில் உருவான வழிபாட்டு மரபுகளும், அறநெறிகளும், தமிழ் சார்ந்த ஆன்மீகப் பணிகளும் பின்னர் வந்த ஆதீனகர்த்தர்களால் விரிவுபடுத்தப்பட்டன. சிரவை ஆதீனத்தில் தொடர்ந்து நடைபெறும் முருக வழிபாடுகள், அந்தப் பழமையான குருபரம்பரையின் உயிரோட்டத்தை இன்றும் உணர்த்துகின்றன.
சிரவை ஆதீன வரலாற்றில் அழியாத அத்தியாயத்தைப் படைத்தவர் தமிழைத் தவமாகக் கொண்ட இரண்டாம் பட்டம் குருமகா சந்நிதானம் தவத்திரு கந்தசாமி சுவாமிகள். இராமானந்த அடிகளாரின் அருளில் வளர்ந்த கந்தசாமி சுவாமிகள், இளமையிலேயே மடாலயத்தைச் சார்ந்து ஆன்மீகக் கல்வியிலும் தமிழ் இலக்கியப் பயிற்சியிலும் சிறந்து விளங்கினார். பின்னர் சிரவை ஆதீனத்தின் ஆதீனகர்த்தராகப் பொறுப்பேற்று, கவுமார நெறியையும் தமிழையும் இணைத்துப் பெரும் பணியாற்றினார்.
குருவின் ஆணைப்படி கவுமார மடத்தின் சிறப்பையும் கொள்கைகளையும் எளிய, இனிய நடையில் பக்தர்கள் பாடும் வகையில் அவர் இயற்றிய சிந்துத் திரட்டு, அவரது இலக்கியப் பணியின் முக்கியத் தொடக்கமாக அமைந்தது.
பல இலக்கிய வடிவங்களில் ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களை இயற்றிய அவர், 'கொங்கு நாட்டுக் கச்சியப்பர்' எனப் போற்றப்பட்டார். அவரது இலக்கியப் பணியின் அளவும் ஆழமும் சிரவை ஆதீனத்தின் தமிழ் மரபுக்கு அழியாத பெருமை சேர்த்தன.
அவருடைய ஆன்மீகச் சிந்தனையில் உயிர்க்கொலை தவிர்த்தலும், புலால் உண்ணாமையும், மக்கள் ஆலய வழிபாட்டைத் தொடர்ந்து கடைப்பிடித்தலும் முக்கிய இடம் பெற்றிருந்தன. தமிழுக்கும் சமயத்துக்கும் அவர் ஆற்றிய தொண்டு, சிரவையாதீன வரலாற்றின் தனித்துவமான அத்தியாயமாகத் திகழ்கிறது.
கந்தசாமி சுவாமிகளுக்குப் பின் அவரது சீடரான கஜபூசைச் சுந்தர சுவாமிகள் மூன்றாம் பட்டமாக அருளாட்சி செய்தார். அவருடைய காலத்தில் சிரவை ஆதீனத்தின் சமயப்பணி, கல்விப்பணி, ஆலயத் திருப்பணி உள்ளிட்ட பணிகள் விரிவடைந்தன.
அந்த குருபரம்பரையின் நான்காம் பட்டமாக அருளாட்சி செய்து வருபவர் தவத்திரு இராமானந்த குமரகுருபர சுவாமிகள். முன்னோர் காத்த கவுமார மரபைத் தொடர்ந்து, தமிழ், ஆன்மீகம், கல்வி, இலக்கியம், சமயப்பணி ஆகிய துறைகளை ஒருங்கிணைத்து அவர் பணியாற்றி வருகிறார். கவுமார மடாலயத்துடன் தொடர்புடைய கல்வி நிறுவனங்களிலும் அவரது பங்களிப்பு தொடர்ந்து காணப்படுகிறது.
குருமரபைத் தொடர்வது என்பது கடந்த காலத்தைப் பாதுகாப்பது மட்டுமல்ல; அந்த மரபின் உயிர்ப்பை அடுத்த தலைமுறைக்கும் எடுத்துச் செல்வது. அந்தப் பணியின் தொடர்ச்சியாகவே குமரகுருபர சுவாமிகளின் அருளாட்சியைப் பார்க்கலாம்.
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