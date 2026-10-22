கோட்டை அமீர் விருது விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு

UPDATED : அக் 15, 2026 12:47 AM
ADDED : அக் 15, 2026 12:44 AM
சென்னை: ‘கோட்டை அமீர் விருதுக்கான விண்ணப்பங்களை, டிச.,12ம் தேதிக்குள் அனுப்ப வேண்டும்’ என, தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
பொதுத்துறை செயலர் சுந்தரவல்லி அறிக்கை:
மத நல்லிணக்கத்திற்காக பாடுபட்டு மறைந்த, கோவையை சேர்ந்த கோட்டை அமீர் பெயரில், தமிழக அரசு சார்பில், ‘கோட்டை அமீர் மத நல்லிணக்க பதக்கம்’ வழங்கப்படுகிறது. ஆண்டுதோறும், முதல்வரால், குடியரசு தின விழாவின்போது, ஐந்து லட்சம் ரூபாய் காசோலை, பதக்கம், தகுதியுரை ஆகியவற்றுடன், இந்த விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
வரும் 2027ம் ஆண்டு குடியரசு தின விழாவின்போது வழங்கப்பட உள்ள விருதுக்கு, தகுதியானவரை தேர்வு செய்வதற்கான விண்ணப்பங்களை, மாவட்ட கலெக்டர்கள் அல்லது https://awards.tn.gov.in என்ற இணைய தளம் வாயிலாக, டிச.,12ம் தேதிக்குள் அனுப்ப வேண்டும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.