கோவில்பாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு அனுமதி! மேம்பாட்டு பணிக்கு ரூ.35.32 கோடி ஒதுக்கீடு
கோவில்பாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு அனுமதி! மேம்பாட்டு பணிக்கு ரூ.35.32 கோடி ஒதுக்கீடு
UPDATED : அக் 07, 2026 05:58 PM
ADDED : அக் 07, 2026 05:24 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி அருகே, கோவில்பாளையம் ரயில்வே கிராஸிங் ஸ்டேஷன் அமைக்க தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் அனுமதி அளித்து, 35.32 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. நீண்ட நாள் கோரிக்கை நிறைவேறியதால் பயணியர் மகிழச்சி அடைந்துள்ளனர்.
பொள்ளாச்சி – கிணத்துக்கடவு ரயில் வழித்தடத்தில், 1914ம் ஆண்டு கோவில்பாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அமைக்கப்பட்டது. மீட்டர்கேஜ் காலத்தில் மூடப்பட்ட இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனை திறக்க வேண்டுமென கோரிக்கை விடுத்தும் பலன் இல்லை.
கடந்த, 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்த பகுதியில் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை, மக்கள் தொகை, போக்குவரத்து குறைவாக இருந்தது. தற்போது, பல்வேறு துறை சார்ந்த நிறுவனங்கள் அதிகரித்துள்ளன. கோவில்பாளையம் தொழில் மையமாக மாறியுள்ளது.
கோவை – பொள்ளாச்சி இடையே மூன்று ரயில்கள் இயங்குகின்றன. எதிர்காலத்தில் கூடுதல் ரயில்கள் இயக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், கோவில்பாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மீண்டும் கட்டப்பட்டு, குறைந்தபட்சம் ஒரு நிமிட நிறுத்தம் அளிக்கப்பட்டால், பயணியர் மற்றும் ரயில்வே துறைக்கு நன்மை கிடைக்கும்.
பொள்ளாச்சி – போத்தனுார் இடையே, 40 கி.மீ., துாரத்தில் கிணத்துக்கடவு மட்டுமே ஒரே இடைநிலை நிலையமாக செயல்படுகிறது. ஆனால், பொள்ளாச்சி – பாலக்காடு வரை, 54 கி.மீ., துாரத்தில் செயல்பட்ட ஆறு ஸ்டேஷன்களும் தற்போது திறக்கப்பட்டுள்ளன.
பொள்ளாச்சியில் இருந்து, 10 கி.மீ.,ல் அமைந்துள்ள கோவில்பாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷனை மீண்டும் திறக்க வேண்டும் என, பாலக்காடு கோட்ட ரயில் பயனாளர் குழு உறுப்பினர் ஆனந்தகுமார், கோவில்பாளயைம், பொள்ளாச்சி, கிணத்துக்கடவு ரயில் பயணியர் நலச்சங்கத்தினர் வலியுறுத்தினர்.
பொள்ளாச்சி ரயில் பயணியர் நலச்சங்க செயலாளர் கிருஷ்ணபாலாஜி கடந்தாண்டு, தகவல் அறியும் உரிமைச்சட்டத்தில் இது குறித்து கேள்வி எழுப்பியதற்கு, 'பொள்ளாச்சி சந்திப்பு நிலையம், கிணத்துக்கடவு நிலையத்துக்கு இடையில், கோவில்பாளையம் புதிய கடக்கும் ரயில் நிலையம் அமைக்கும் திட்டம் உள்ளது. இதில், 730 மீட்டர் நீளம் உள்ள இரண்டு உயர் தர மேடைகள், மேல் சந்திப்பு பாலம் அமைகிறது. இதற்கான முன்மொழிவு தயாரித்து தெற்கு ரயில்வே தலைமையக ஒப்புதலுக்கு அனுப்பியதாக, அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இந்நிலையில், தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம், கோவில்பாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் திறக்க அனுமதி அளித்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. நீண்டகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட ரயில்வே மேம்பாட்டுக்கு இந்த ஒப்புதல் முக்கிய முன்னேற்றமாக இருக்கும்.
பாலக்காடு கோட்ட ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
கோவில்பாளையம் ரயில்வே கிராஸிங் ஸ்டேஷன் அமைக்க, ரயில்வே நிர்வாகம் அனுமதி அளித்துள்ளது. மேலும், 2024 – 25ம் ஆண்டுக்கான ரயில் போக்குவரத்து வசதி திட்டத்தின் கீழ், பொள்ளாச்சி – கிணத்துக்கடவு நிலையங்களுக்கு இடையே புதியதாக கோவில்பாளயைம் கிராஸிங் ஸ்டேஷன் அமைக்கும் பணிக்காக, 35 கோடி, 32 லட்சத்து, 16 ஆயிரம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இப்பணி, பாலக்ககாடு கோட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்வதுடன், தெற்கு ரயில்வே கட்டுமான முதன்மை மேலாண்மை அலுவலர் வாயிலாக செயல்படுத்தப்படும்.
இவ்வாறு, கூறினர்.