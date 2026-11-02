UPDATED : நவ 01, 2026 04:17 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:14 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி அருகே சூளேஸ்வரன்பட்டி விஜயகணபதி கோவிலில், கும்பாபிேஷக விழா நடந்தது.
பொள்ளாச்சி அருகே, சூளேஸ்வரன்பட்டியில் பிரசித்தி பெற்ற விஜயகணபதி, சுப்ரமணியர், ஐயப்பன், அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவில் கும்பாபிேஷக விழா, மூத்த விநாயகர் வழிபாடு, வாஸ்து பூஜை உள்ளிட்ட சிறப்பு பூஜைகளுடன், கடந்த, 29ம் தேதி துவங்கியது.
தொடர்ந்து மாலை, 4:00 மணிக்கு முதல் காலயாகம், விநாயகர் வழிபாடு, முளைப்பாரி இடுதல், காப்பு அணிதல், பூர்ணாஹுதி உள்ளிட்ட சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. இரவு, 8:00 மணிக்கு அஷ்டபந்தன மருந்து சாற்றப்பட்டது.
நேற்றுமுன்தினம் காலை, 8:00 மணிக்கு இரண்டாம் கால வேள்வி, முழுநில வேள்வி, தீபாராதனையும், 8:30 மணிக்கு கலச யாத்திரை, அதன்பின், மஹா கும்பாபிேஷகம் நடந்தது. திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று கோபுர தரிசனம் கண்டனர். தொடர்ந்து, தச தரிசனம், மகா அபிேஷகம், அலங்கார பூஜை, தீபாராதனை நடந்தது.