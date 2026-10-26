விஜயகணபதி கோவிலில் 30ல் கும்பாபிேஷகம்

UPDATED : அக் 25, 2026 04:35 PM
ADDED : அக் 25, 2026 04:32 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி அருகே, சூளேஸ்வரன்பட்டி விஜயகணபதி கோவிலில் வரும், 30ம் தேதி கும்பாபிேஷகம் நடக்கிறது.
பொள்ளாச்சி அருகே, சூளேஸ்வரன்பட்டியில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற விஜயகணபதி, சுப்ரமணியர், ஐயப்பன், அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவிலில், கும்பாபிேஷக விழா வரும், 29ம் தேதி காலை, 9:00 மணிக்கு மூத்த விநாயகர் வழிபாடு, வாஸ்து பூஜை உள்ளிட்ட பூஜைகளுடன் துவங்குகிறது.
அன்று, காலை, 10:00 மணிக்கு நவக்கோள் வேள்வி, நிறை வேள்வி, மகா தீபாராதனை, முளைப்பாரி, தீர்த்தக்குடம் ஊர்வலம்; மாலை, 4:00 மணிக்கு முதல் காலயாகம், விநாயகர் வழிபாடு, முளைப்பாரி இடுதல், காப்பு அணிதல், பூர்ணாஹுதி உள்ளிட்ட சிறப்பு பூஜைகள் நடக்கிறது. இரவு, 8:00 மணிக்கு அஷ்டபந்தன மருந்து சாற்றப்படுகிறது.
வரும், 30ம் தேதி காலை, 8:00 மணிக்கு இரண்டாம் கால வேள்வி, முழுநில வேள்வி, தீபாராதனை, காலை, 8:30 மணிக்கு கலச யாத்திரை, மஹா கும்பாபிேஷகம் நடக்கிறது. காலை, 9:30 மணிக்கு தசதரிசனம், மகா அபிேஷகம், அலங்கார பூஜை, தீபாராதனை, காப்பு கலைதல் உள்ளிட்ட பூஜைகள் நடக்கிறது.