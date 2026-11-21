உச்சி மாகாளியம்மன் கோவிலில் வரும் 22ல் கும்பாபிஷேகம்
உச்சி மாகாளியம்மன் கோவிலில் வரும் 22ல் கும்பாபிஷேகம்
UPDATED : நவ 16, 2026 05:39 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:36 PM
நெகமம்: காளியப்பன்பாளையம் உச்சி மாகாளியம்மன் கோவிலில், வரும் 22ம் தேதி கும்பாபிஷேகம் நடக்கிறது.
நெகமம், காளியப்பன்பாளையம் உச்சி மாகாளியம்மன், விநாயகர் மற்றும் ஐயப்ப சுவாமி கோவில் கும்பாபிஷேக விழா, வரும் 20ம் தேதியன்று, திருவிளக்கு வழிபாடு, வேள்வி வழிபாடு, காப்பு கட்டுதல், முளைப்பாலிகை எடுத்து வருதல், முதற்கால வேள்வி, பேரொளி வழிபாடு உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகளுடன் துவங்குகிறது.
வரும், 21ம் தேதி, திருப்பள்ளியெழுச்சி, மங்கள இசை, இரண்டாம் கால கேள்வி, மலர் வழிபாடு, திருமுறை விண்ணப்பம், கோபுர கலசங்கள் நிறுவுதல், மூன்றாம் கால வேள்வி, 108 மூலிகை திரவியாஹுதி, எண் வகை மருந்து சான்றுதல் நடக்கிறது.
வரும், 22ம் தேதி, நான்காம் கால வேள்வி, நாடி சந்தானம், பேரொளி வழிபாடு, திருக்குடங்கள் புறப்பாடு உள்ளிட்டவை நடக்கிறது. தொடர்ந்து கும்பாபிஷேகம், தச தரிசனம் அலங்கார பூஜை மற்றும் அன்னதானம் நடக்கிறது.