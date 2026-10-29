விநாயகர் கோவிலில் நாளை கும்பாபிேஷகம்

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ADDED : அக் 28, 2026 05:14 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி அருகே, கொல்லப்பட்டியில் விநாயகர், துர்க்கையம்மன், முருகன் கோவிலில் மஹா கும்பாபிேஷக விழா நேற்று காலை, விக்னேஷ்வர பூஜை, அனுக்ஞை, மஹாகணபதி ேஹாமம் உள்ளிட்ட சிறப்பு பூஜைகளுடன் துவங்கியது.
நேற்று மாலை பெரியவிநாயகர் கோவிலில் இருந்து முளைப்பாரி, தீர்த்தக்குடம் கோவிலுக்கு எடுத்து வருதல் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகளும்; புண்யாகவாசனம், பஞ்சகவ்யம், வாஸ்துசாந்தி, ரக் ஷா பந்தனம், முதற்கால யாக பூஜை, வேதிகார்ச்சனை உள்ளிட்ட சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தது.
இன்று, காலை, 9:00 மணிக்கு விக்னேஷ்வர பூஜை, புண்யாகவாசனம், பஞ்சகவ்யம், இரண்டாம் கால யாக பூஜை, மண்டபார்ச்சனை, வேதிகார்ச்சனை உள்ளிட்ட பூஜைகளும்; மாலை, 5:00 மணிக்கு மூன்றாம் கால யாக பூஜை, அக்னிகார்யம், திரவியாஹுதி, பூர்ணாஹுதி பூஜைகள் நடக்கிறது. இரவு, 7:00 மணிக்கு யந்திரஸ்தாபனம், அஷ்டபந்தன மருந்து சாற்றுதல், விமான கலச ஸ்தாபனம் உள்ளிட்ட பூஜைகள் நடக்கிறது.
நாளை காலை, 7:00 மணிக்கு நான்காம் கால யாக பூஜை நடக்கிறது. காலை, 9:30 மணிக்கு மேல், 10:30 மணிக்குள் விநாயகர், துர்க்கையம்மன், முருகன் கோவிலில் மஹா கும்பாபிேஷகம், மஹாபிேஷகம், அலங்கார பூஜை, தச தானம், தசதரிசனம், அன்னதானம் நடக்கிறது. காலை, 10:30 மணிக்கு காராள வம்ச கலைச்சங்கத்தின் வள்ளி கும்மி நிகழ்ச்சி நடக்கிறது.