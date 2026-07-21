குறிச்சி குண்டத்து மாகாளியம்மன் கோவில் குண்டம் விழா துவக்கம்
குறிச்சி குண்டத்து மாகாளியம்மன் கோவில் குண்டம் விழா துவக்கம்
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 04:50 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:41 PM
குறிச்சி: குறிச்சி காந்திஜி சாலையிலுள்ள குண்டத்து மாகாளியம்மன் கோவில் ஆடி குண்டம் விழா ஊர் எல்லை கட்டுதலுடன் துவங்கியது.
ஜூலை 22 முதல் 2ம் தேதி வரை ஒவ்வொரு சமூகம் சார்பிலும், 3ம் தேதி அனைத்து சமுதாய அரவான் ஒருங்கிணைப்பு குழு சார்பிலும் அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜை நடக்கிறது.
4ம் தேதி குண்டம் கட்டுதல், அம்மன் அழைப்பு, திருக்கல்யாணம், குண்டம் பூ வளர்த்தல் நடக்கிறது. 5ல் பொங்காளியம்மன் கோவிலிலிருந்து கரகங்கள் புறப்பாடு, குண்டம் இறங்குதல், அக்கினி அபிஷேகம், மாவிளக்கு வழிபாடு நடக்கின்றன.
6ல் கொடி இறக்குதல், மஞ்சள் நீராடல், அம்மன் திருவீதி உலா, மகா அபிஷேகம் ஆகியவற்றுடன் விழா நிறைவடைகிறது.
ஏற்பாடுகளை அனைத்து சமூக ஒருங்கிணைந்த பெரியதனக்காரர்கள் கூட்டமைப்பு மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் செய்துள்ளனர்.