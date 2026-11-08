‘குறவர் சமுதாயத்தை பழங்குடியின பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும்’: பிரதமருக்கு முன்னாள் அமைச்சர் கடிதம்
‘குறவர் சமுதாயத்தை பழங்குடியின பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும்’: பிரதமருக்கு முன்னாள் அமைச்சர் கடிதம்
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 08:26 PM
பொள்ளாச்சி: ‘குறவர் சமுதாயத்தை, பழங்குடியின பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும்,’ என, முன்னாள் அமைச்சர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன், பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
அ.தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன், பிரதமர் மோடிக்கு அனுப்பிய கடிதத்தில் கூறியிருப்பதாவது:
மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா ஆட்சியில், தமிழகத்தில் பழங்குடியினர் பட்டியலில் குறவன், சித்தனார் மற்றும் 26 இதர குறவர் சமூகங்களை சேர்க்கும் முன்மொழிவு மத்திய அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டது.
இதை தொடர்ந்து, மத்திய அரசு கேட்டதற்கு இணங்க இந்திய பதிவாளர் ஜெனரல் அலுவலகத்தின் பரிசீலனைக்காக விரிவான கருத்துகள், தமிழக அரசால் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. இதை தொடர்ந்து தமிழக பழங்குடியினர் நல இயக்குனர் மற்றும் ஊட்டியில் உள்ள பழங்குடியினர் ஆராய்ச்சி மையத்தின் இயக்குனர் ஆகியோருடன் தமிழக அரசு விரிவான ஆலோசனை நடத்தியது.
அதன் அடிப்படையில், பழங்குடியினர் ஆராய்ச்சி மையம் தயாரித்த கூடுதல் மற்றும் புதிய நியாயப்படுத்துதல்கள், மானுடவியல் சான்றுகள் பெறப்பட்டு, மலக்குறவன் சமூகத்துடன் இணைத்தோ அல்லது பொதுவான குறவர் என்ற பெயரின் கீழ் அங்கீகரித்தோ சேர்க்கலாம் என்ற ஒருங்கிணைந்த பதில் அறிக்கை தயாரித்து அனுப்பப்பட்டது.
எனவே, பிரதமர் இந்த கோரிக்கையின் நியாயத்தை கருத்தில் கொண்டு, தமிழக அரசு சமர்ப்பித்துள்ள புதிய நியாயப்படுத்துதல்கள் மற்றும் சான்றுகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
குறவன், சித்தனார் மற்றும் 26 இதர குறவர் சமூகங்களை பிற்படுத்தப்பட்டோர் பட்டியலில் இருந்து, பழங்குடியினர் பிரிவில் சேர்ப்பதற்கு பார்லிமென்டில் தேவையான சட்டத்திருத்தத்தை நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.