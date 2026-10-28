பெண்ணை கொன்று நகை பறித்த தொழிலாளிக்கு ஆயுள் சிறை

UPDATED : அக் 28, 2026 08:06 PM
ADDED : அக் 28, 2026 08:06 PM
கோவை: சலீவன் வீதி, மாரண்ணகவுடர் பள்ளி பகுதியில் வசிக்கும் சுப்பிரமணியன் மனைவி ரங்கநாயகி,60. இவர்களின் வீட்டின் எதிரே காந்திபார்க் செந்தில்குமார்,45, சென்ட்ரிங் வேலை செய்து வந்துள்ளார். மது குடிக்க பணம் இல்லாததால், 2019 ஜூன் 17ல், ரங்கநாயகி வீட்டில் தனியாக இருக்கும்போது தங்க தாலி செயினை பறித்தார். தடுத்த ரங்கநாயகியை கட்டையால் அடித்தார்.
வலியால் முணகிக்கொண்டிருந்த ரங்கநாயகியை, உயிரோடு விட்டால் காட்டிக் கொடுத்து விடுவார் என்று நினைத்து, மீண்டும் கட்டையால் தலையில் அடித்துக் கொன்றார்.
வி.எச்.ரோடு போலீசில் அளித்த புகாரின்படி போலீசார் விசாரித்து, செந்தில்குமாரை கைது செய்தனர். அவர் மீது கோவை குண்டுவெடிப்பு வழக்கு தனிக்கோர்ட்டில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு விசாரணை நடந்து வந்தது.
விசாரித்த நீதிபதி கோகுல்முருகன், குற்றம் சாட்டப்பட்ட செந்தில்குமாருக்கு ஆயுள் சிறை, 15,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்து நேற்று தீர்ப்பளித்தார். அரசு தரப்பில் சிறப்பு வக்கீல் பாலமுருகன் ஆஜரானார்.