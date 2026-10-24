/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/தொழிற்சாலையில் விபத்து வெளிமாநில தொழிலாளி பலி
UPDATED : அக் 23, 2026 07:17 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:14 PM
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நெகமம்: காட்டம்பட்டி அருகே, தனியார் கம்பனியில் வேலை செய்த ஜார்க்கண்ட் மாநில தொழிலாளி போர்க்லிப்ட் மோதி உயிரிழந்தார்.
ஜார்கண்ட் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் ஜென்டியா ஹன்சா, 50. இவர், நெகமம் அருகே காட்டம்பட்டியில் உள்ள தனியார் கம்பெனியில் தங்கி வேலை செய்து வந்தார். இந்நிலையில், இவர் வேலை செய்த போது, அருகாமையில் ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்த கன்கா பெஹரா, 21, என்பவர் போர்க்லிப்ட் ஆப்ரேட் செய்தார்.
அப்போது, எதிர்பாராத விதமாக போர்க்லிப்ட் பின்பகுதி, ஜென்டியா மீது மோதி விபத்து ஏற்பட்டது. இதில், படுகாயமடைந்த அவரை பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். நெகமம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.