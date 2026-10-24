கோவைக்கு பஸ்கள் பற்றாக்குறை: உயிரை பணயம் வைக்கும் பயணிகள்
கோவைக்கு பஸ்கள் பற்றாக்குறை: உயிரை பணயம் வைக்கும் பயணிகள்
UPDATED : செப் 29, 2026 06:38 PM
ADDED : செப் 29, 2026 06:33 PM
அன்னூர்: அன்னூர் - கோவை வழித்தடத்தில், காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் பஸ்களில் கூட்ட நெரிசல் காரணமாக, மக்கள் படிகளில் தொங்கியபடி அபாய பயணம் செய்கின்றனர். எனவே, கூடுதல் பஸ்களை இயக்க கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
கோவை-சத்திக்கு மையமாக அன்னூர் உள்ளது. அன்னூரில் இருந்து தினமும், பள்ளி, கல்லூரிகள், அலுவலகங்கள், தொழிற்சாலைகளுக்கு ஆயிரக்கணக்கானோர் பயணிக்கின்றனர்.
சத்தியிலிருந்து, கோவில்பாளையம் வழியாக கோவைக்கு, 10 நிமிடங்களுக்கு ஒரு பஸ் இயக்கப்படுகிறது. காலை 7:00 மணி முதல் 9:00 மணி வரை, பஸ்களில் அதிக கூட்டம் உள்ளது. நீண்ட நேரம் காத்திருந்து பஸ்ஸில் செல்ல வேண்டி உள்ளது. போதிய பஸ்கள் இல்லாததால், நெருக்கியடித்தபடி, படிகளில் சாகசப் பயணம் செய்ய வேண்டியுள்ளது.
இதுகுறித்து பொதுமக்கள் கூறியதாவது:
சத்தியில் இருந்து அன்னூர் வரும்போதே பஸ்ஸில் அனைத்து இருக்கைகளும் நிரம்பி விடுகின்றன. அன்னூரில் இருந்து கோவை செல்லும் பயணிகள் படிக்கட்டில் நின்றபடி அபாய முறையில் பயணிக்க வேண்டி உள்ளது. இதுகுறித்து அன்னூரில் உள்ள அரசு போக்குவரத்து கழக கிளை அலுவலகத்திலும், கோவை கலெக்டர் அலுவலகத்திலும் புகார் தெரிவித்துள்ளோம்.
காலை 7:00 மணி முதல் 9:00 மணிக்குள்ளும் மாலையில் 5:00 மணி முதல் 7:00 மணிக்குள் அன்னூர் - கோவை வழித்தடத்தில் கூடுதலாக தலா இரண்டு பஸ்கள் இயக்க வேண்டும். தற்போது காலை 7:00 மணிக்கு அன்னூரில் இருந்து கோவில்பாளையம் வழியாக பீளமேடுக்கு ஒரு டவுன் பஸ் இயக்கப்படுகிறது.
இதே வழித்தடத்தில் கூடுதலாக ஒரு டவுன் பஸ் இயக்க வேண்டும். இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டால் அன்னூர் மக்களின் சிரமம் தீரும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகத்தின் கோவை சுங்கம் (1) கிளை மேலாளர் மாணிக்கவாசகம் கூறுகையில், கோவை கிளையிலிருந்து ஆறு பஸ்கள், கோவை டூ சத்தி வழித்தடத்தில் இயக்கப்படுகின்றன. சத்தி கிளையில் இருந்து 12 பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. கூட்டம் அதிகமாக இருப்பதால் சத்திருந்து தற்போது கூடுதலாக 7:45 மணிக்கு ஒரு பஸ் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. மீண்டும் ஆய்வு செய்து கூடுதல் பஸ் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், என்றார்.