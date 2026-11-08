ஸ்டென்சில் பயன்படுத்தி ஈசியா மெஹந்தி போடலாம் லேடீஸ்!
ஸ்டென்சில் பயன்படுத்தி ஈசியா மெஹந்தி போடலாம் லேடீஸ்!
ADDED : நவ 07, 2026 02:17 PM
கோவை: காலத்துக்கு ஏற்ப பெண்களின் ஆடை, அலங்கார முறைகளில் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும், மருதாணி மற்றும் மெஹந்தி மீதான ஆர்வம் மட்டும் இன்றும் குறையவில்லை.
குறிப்பாக, தீபாவளி, திருமணம் உள்ளிட்ட விசேஷ நாட்களில் மெஹந்தி வைத்துக்கொள்வதில் பெண்கள் கூடுதல் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.
நீண்ட நேரம் செலவழித்து மெஹந்தி கலைஞர்களிடம் டிசைன் போட முடியாதவர்களுக்காக மெஹந்தி ஸ்டென்சில்கள் வந்துள்ளன.
உள்ளங்கை, முழங்கை என வெவ்வேறு அளவுகளிலும், முன்புறம், பின்புறம் என விதவிதமான டிசைன்களிலும் ஸ்டென்சில்கள் கிடைக்கின்றன.
இவற்றைப் பயன்படுத்தி ஐந்து நிமிடங்களிலேயே விருப்பமான டிசைன்களை எளிதாகப் போட்டுக்கொள்ள முடியும்.
இந்த ஸ்டென்சில்களைப் பயன்படுத்தி இயற்கையான மருதாணி, கடைகளில் கிடைக்கும் மெஹந்தி, ரெட்கோன் போன்றவற்றை வைத்து நம் கைகளில் போட்டுக்கொள்ளலாம். ரூ.30 முதலான விலையில் கிடைப்பதால் குறைந்த செலவில் விரும்பிய டிசைனைப் போட்டுக்கொள்ள முடிகிறது.
பிங்க் நிற மெஹந்தியும் பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது. வடமாநிலங்களில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் இந்த வகை மெஹந்தி, வழக்கமான மெஹந்தி டிசைன்களுக்கு கூடுதல் அழகு சேர்க்கும் வகையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
10 முதல் 15 நிமிடங்களிலேயே விருப்பமான டிசைன்களை போட்டுக்கொள்ள முடிகிறது. தீபாவளியையொட்டி கிராஸ் கட் ரோடு உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில், ஷாப்பிங் வந்த பெண்கள் சாலையோரம் சில நிமிடங்களில் கிடைத்த இந்த சர்வீசை பயன்படுத்தி மகிழ்ச்சியுடன் சென்றனர்.