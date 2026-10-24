லலிதா ஜூவல்லரியின் பிரமாண்ட ஷோரூம்: ஈரோட்டில் திறப்பு
லலிதா ஜூவல்லரியின் பிரமாண்ட ஷோரூம்: ஈரோட்டில் திறப்பு
UPDATED : அக் 15, 2026 12:41 AM
ADDED : அக் 15, 2026 12:38 AM
கோவை: ஈரோடு, காவேரி ரோட்டில், லலிதா ஜூவல்லரியின் பிரமாண்ட ஷோரூம் துவங்கப்பட்டுள்ளது.
லலிதா ஜூவல்லரி, 66 ஷோரூம்களை கொண்டுள்ளது. ஈரோட்டில் விரிவாக்கப்பட்ட இப்புதிய ஷோரூமின், திறப்பு விழா சலுகையாக, அனைத்து தங்க நகைகளுக்கும் கிராமில், 2 சதவீத விலை குறைவு, வைர நகைகள் காரட்டிற்கு ரூ.12 ஆயிரம் விலை குறைவாக வாங்கலாம். மேலும் 99 சதவீத வெள்ளி பொருட்களுக்கு செய்கூலி, சேதாரம் இல்லை. பழைய வைர நகைகளுக்கு நுாறு சதவீத எக்ஸ்சேஞ்ச் மதிப்பு வழங்கப்படுகிறது.
இத்துடன், நகை முன்பதிவு திட்டத்தில், 11 மாதம் பணமாகவோ அல்லது பழைய நகைகள் கொடுத்தோ, சேதாரமின்றி வாங்கலாம். தங்க செயின் திட்டத்தில், வாடிக்கையாளர் பணம் செலுத்தும் தேதியில், தங்கத்தின் மதிப்பு கிராம்களாக வரவு வைக்கப்படும். செய்கூலி, சேதாரமின்றி வாங்கலாம். ரூ.1,000 முதல், 2 லட்சம் வரை தவணை தொகையாக செலுத்தலாம்.
இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலுக்கு, புதிய ஷோரூமிற்கு நேரிலோ அல்லது 0424– 4003 999 என்ற எண்ணிலோ அழைக்கலாம்.