ரத்தினம் பல்கலையில் சட்டப்பள்ளி துவக்கம்

UPDATED : அக் 28, 2026 05:30 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:25 PM
கோவை: ரத்தினம் கல்வி குழுமத்தின் ரத்தினம் குளோபல் நிகர்நிலை பல்கலையின் சட்டப்பள்ளியை சட்ட அமைச்சர் நிர்மல் குமார் துவக்கி வைத்தார். குழும தலைவர் செந்தில் தலைமை தாங்கினார்.
சட்டக்கல்வியின் முக்கியத்துவம், சட்டத்தின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள், அரசியலமைப்புச் சட்டம், சட்டத்துறையில் மாணவர்களுக்கு உள்ள வாய்ப்புகள் குறித்து அமைச்சர் விரிவாக பேசினார்.
முன்னணி சட்ட நிறுவனங்களான ரமணி அன்ட் சங்கர், கே.எஸ்.ஆர் அன்ட் கோ, ரானா அன்ட் சுரானா நிறுவனத்தின் கோவை கிளை ஆகியவற்றுடன் சட்டப்பள்ளி புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திட்டது.
மலேசியாவின் பிரிக்பீல்ட்ஸ் ஆசியா கல்லுாரி, ஹே.இ.எல்.பி பல்கலை ஆகிய கல்வி நிறுவனங்களின் பங்களிப்பும் இந்நிகழ்வில் இடம்பெற்றது. சட்ட மாணவர்களின் வாதிடும் திறன், சட்ட அறிவு மற்றும் நீதிமன்ற நடைமுறைகள் குறித்த புரிதலை வெளிப்படுத்தும் வகையில் மாதிரி நீதிமன்ற நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.