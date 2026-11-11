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வக்கீல்கள் கோர்ட் புறக்கணிப்பு வரும் 16 வரை தொடர முடிவு
வக்கீல்கள் கோர்ட் புறக்கணிப்பு வரும் 16 வரை தொடர முடிவு
UPDATED : நவ 11, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 10, 2026 07:55 PM
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கோவை: ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில், 160 ஆண்டு பழமை வாய்ந்த கட்டடம் சேதமடைந்துள்ளதால், இங்கு செயல்பட்ட முன்சிப் கோர்ட்களை டாடாபாத், மாநகராட்சி வணிக வளாகத்திற்கு மாற்ற உத்தரவிடப்பட்டது.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வக்கீல்கள் கோர்ட் புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். வரும் 16 வரை போராட்டத்தை தொடர வக்கீல்கள் சங்க அவசர பொதுக்குழுவில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.