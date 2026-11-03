கோர்ட் இடமாற்றம் கண்டித்து கோவை வக்கீல்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
கோர்ட் இடமாற்றம் கண்டித்து கோவை வக்கீல்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : நவ 03, 2026 05:32 PM
ADDED : நவ 03, 2026 05:23 PM
கோவை: கோவை ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில், 160 ஆண்டு பழமை வாய்ந்த கட்டடத்தில் முன்சிப் கோர்ட்கள், மகளிர் கோர்ட், எம்.சி.ஓ.பி., கோர்ட் உள்பட ஏழு கோர்ட்கள் செயல்படுகிறது. இக்கட்டடத்தின் தரை தளத்தில் மேற்கூரையின் ஒரு பகுதியில் சிமென்ட் பூச்சுகள் இடிந்து விழுந்தது. இக்கட்டடத்தை சென்னை ஐகோர்ட் நீதிபதி வேல்முருகன் பார்வையிட்டு, நீதிமன்றங்களை இடம் மாற்ற உத்தரவிட்டார். அதன்படி, 6 முன்சிப் கோர்ட்கள், டாடாபாத், பவர் ஹவுஸ் அருகிலுள்ள மாநகராட்சி வணிக வளாகத்தின் முதல் தளத்திற்கு மாற்றப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கடந்த 2 ம் தேதி முதல் வக்கீல்கள் கோர்ட் புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம் முன் நேற்று வக்கீல் சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.
ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கி சங்க தலைவர் பாலகிருஷ்ணன் கூறியதாவது: முன்சிப் கோர்ட்களில் அதிக வழக்குகள் விசாரிக்கப்படுகிறது. இந்த கோர்ட்களை வேறு இடத்தில் மாற்றினால் வக்கீல்கள் கோர்ட்டில் ஆஜராவதில் சிக்கல் ஏற்படும். எனவே முன்சிப் கோர்ட்களை மாற்றுவதற்கு பதிலாக, ஒருங்கிணைந்த கோர்ட் கட்டடத்தில் உள்ள குறைந்த வழக்குகளை கொண்ட சிறப்பு கோர்ட்களை தற்காலிகமாக இடம் மாற்றி விட்டு, அதற்கு பதிலாக முன்சிப் கோர்ட்கள் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் செயல்பட கோரிக்கை வைத்துள்ளோம். நீதித்துறை நிர்வாகம் ஏற்க மறுத்தால் அடுத்த கட்டமாக உள்ளிருப்பு உள்ளிட்ட போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
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