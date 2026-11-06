உடுமலை டி.எஸ்.பி., அலுவலகம்: வக்கீல்கள் முற்றுகை போராட்டம்
உடுமலை டி.எஸ்.பி., அலுவலகம்: வக்கீல்கள் முற்றுகை போராட்டம்
UPDATED : நவ 05, 2026 09:55 PM
ADDED : நவ 05, 2026 09:54 PM
உடுமலை: உடுமலையில், போலீசாரைக்கண்டித்து, டி.எஸ்.பி.,அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு, வக்கீல்கள் போராட்டம் நடத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
உடுமலை ஜே.எம்., 2 நீதிமன்றத்தில், கடந்த மாதம், 23ம் தேதி, செக் மோசடி வழக்கு விசாரணைக்கு வந்துள்ளது.
அதற்கு, சாட்சியம் அளிக்க வந்த, குடிமங்கலம் பகுதியை சேர்ந்த செந்தில் பிரபு என்பரிடம், எதிர்தரப்பு வக்கீல்கள் ரகுநாத், காளீஸ்வரன் ஆகியோர் குறுக்கு விசாரணை செய்தனர். இதில் ஆத்திரமடைந்த, செந்தில்பிரபு, கோர்ட் வளாகத்தில் இருந்த வக்கீல்களை மிரட்டியுள்ளார்.
இது குறித்து, வக்கீல்கள் கொடுத்த புகாரின் பேரில், உடுமலை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், இரு நாட்கள் கழித்து, ஈரோட்டிலுள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிவசெந்தில் உள்நோயாளியாக சிகிச்சை பெற்று வந்ததாகவும், அவரிடம் வாக்குமூலம் பெற்ற உடுமலை போலீசார், இரு வக்கீல்கள் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
இது குறித்து, உடுமலை போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ராம்பிரபு, டி.எஸ்.பி.,தையல்நாயகி ஆகியோரிடம் பேச்சு நடத்தியும் பயனில்லை.
இதனால், அதிருப்தியடைந்த வக்கீல்கள், நுாற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் நேற்று, கோர்ட் வளாகத்திலிருந்து, உடுமலை போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரை, கண்டன கோஷம் எழுப்பியவாறு சென்று, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
போலீசார் கண்டு கொள்ளாததால், உடுமலை டி.எஸ்.பி., அலுவலகத்திற்கு வந்து, முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
வக்கீல்கள் கூறுகையில், ''நீதிமன்ற வளாகத்தில் வக்கீல்களுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்தது குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார், குற்றவாளிக்கு சாதகமாக, இரு நாட்கள் கழித்து, ஈரோடு சென்று வாக்குமூலம் பெற்று, வக்கீல்கள் மீது பொய் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்''என்றனர்.
இதையடுத்து, திருப்பூர் ஏ.டி.எஸ்.பி,, ஆறுமுகம் மற்றும் நீதிபதிகள் தரப்பில் பேச்சு நடத்தப்பட்டு, இரு வழக்குகளும் முடித்து வைக்கப்படும், என உறுதியளிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து, வக்கீல்கள் கலைந்து சென்றனர்.
இதனால், காலை, 10:00 முதல், மாலை, 3:30 மணி வரை பரபரப்பு ஏற்பட்டது.