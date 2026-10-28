சம்பள பணத்தில் வாழ்க்கை நடத்த பழகுங்க! மாநகராட்சி ஊழியர்களுக்கு பாடம்
சம்பள பணத்தில் வாழ்க்கை நடத்த பழகுங்க! மாநகராட்சி ஊழியர்களுக்கு பாடம்
ADDED : அக் 27, 2026 08:56 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:56 PM
கோவை: ”அரசு ஊழியர்கள் பொதுமக்களிடம் லஞ்சம் வாங்காமல், தாங்கள் வாங்கும் சம்பளத்துக்குள் குடும்பம் நடத்த பழகிக் கொள்ள வேண்டும்!”
இந்த மெசேஜ் நேற்று கோவை மாநகராட்சி ஊழியர்களுக்கு அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லப்பட்டது. சொன்னவர்கள் ஊழல் தடுப்பு துறையின் அதிகாரிகள்.
அரசு அலுவலகங்களில் யாராவது லஞ்சம் கேட்டால் என் பெயரை சொல்லுங்க என்று மக்களுக்கு முதல்வர் விஜய் அறிவுரை கூறினார். ஆனால், வாங்கிப் பழகிய கைகள் நிறுத்தத் தவறிய காரணத்தால், அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் ரெய்டு நடத்தி வருகின்றனர்.
லஞ்சம் வாங்கிய 2 மாநகராட்சி பில் கலெக்டர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். பல அலுவலகங்களில் கணக்கில் வராத பணம் லட்சக்கணக்கில் கைப்பற்றப்பட்டது. அதை உரிமை கொண்டாட எவரும் வரவில்லை. அதே சமயம், ரெய்டும் கைதும் அரசு ஊழியர்களிடம் அதிருப்தி ஏற்படுத்தியது.
மக்கள் மத்தியில் தலைகுனிய நேர்வதாக குமுறினர். பலர் துணிச்சலாக, “லஞ்சம் என்பது காலம் காலமாக இருந்துவரும் வழக்கம். அவகாசமே தராமல் திடீரென்று நிறுத்த சொன்னால், அந்த வருமானத்தை நம்பி வாங்கிய கடன்களை எப்படி அடைப்பது?” என்று மேலதிகாரிக்கு கடிதம் எழுதினர். இன்னும் சிலர், “பெரிய தொகை கொடுத்து போஸ்டிங் வாங்கினேன். போட்ட பணத்தை எப்படி மீட்பது?” என்று கேட்டனர்.
இதையடுத்து, அரசு ஊழியர்களின் மனதை மாற்ற முயற்சி செய்யும்படி அரசு கூறியது. அக்டோபர் 26 முதல் நவம்பர் 1 வரை, தேசிய ஊழல் தடுப்பு வாரமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. அதை சாக்கிட்டு, அரசு அலுவலகங்களில் பிரசாரம் செய்ய லஞ்ச ஒழிப்பு துறை தீர்மானித்தது. மாநகராட்சி மத்திய மண்டல அலுவலகத்தில், நேற்று கூட்டம் நடத்தினர். உதவி கமிஷனர் கணேசன், டிஎஸ்பி இமானுவேல் ஞானசேகரன், இன்ஸ்பெக்டர்கள் ஆறுமுகம், பிரபு தாஸ் பேசினர்.
அனைத்து அரசு அலுவலகங்களிலும் ஊழியர்களிடம் இதுபோன்ற கூட்டம் நடத்தப்படும். லஞ்சம் கொடுத்தால் தான் உங்கள் குறை தீர்க்கப்படும் என்று கூறி, மக்களை அலைக்கழிப்பது குறித்து நிறைய புகார்கள் வந்துள்ளன. அத்தகைய ஊழியர்கள் மீது கருணை காட்டாமல் நடவடிக்கை எடுக்கும்படி முதல்வர் கூறியுள்ளார். ஆகவே, எச்சரிக்கையாக நடந்து கொள்ளுங்கள்” என டிஎஸ்பி கூறினார்.
“லஞ்ச வழக்கில் சிக்கினால், மானம் மரியாதை போய்விடும். லஞ்சம் வாங்கியவரின் குடும்பத்தினரும் கஷ்டப்பட நேரும். தனியார் துறையில் வேலை செய்பவர்கள் எப்படி சம்பளத்துக்குள் குடும்பம் நடத்துகிறார்களோ, அதே போல வாழ்க்கை நடத்த அரசு ஊழியர்களும் பழகிக் கொள்ள வேண்டும். இல்லை என்றால் அனைத்தையும் இழக்க வேண்டியிருக்கும்” என்று சுட்டிக் காட்டினர்.
பில் கலெக்டர்கள் பலரும் களத்திற்கே செல்வதில்லை. உதவியாளர்களை நியமித்து லஞ்சம் வாங்குகிறார்கள். இது மிகவும் தவறு, என்று ஒரு உயர் அதிகாரி எச்சரித்தார். லஞ்சம் தொடர்பாக, மறைந்த நடிகர் விவேக் மற்றும் நடிகர் சூர்யாவின் விழிப்புணர்வு வீடியோக்களை திரையிட்டனர்.