/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ராமர் கோயில் ஐயப்பன் பூஜா சங்கத்தில் சொற்பொழிவு
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 10:04 PM
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கோவை: ராம்நகர் கோதண்டராமஸ்வாமி தேவஸ்தானத்தில் பகவான் ரமண மஹரிஷி உபதேச சாரம் குறித்து 23 முதல் 25 வரை ரமண சரண தீர்த்த ஸ்வாமிகளின் உபன்யாசம் நடப்பதாக, கோதண்டராமஸ்வாமி தேவஸ்தானம் அறங்காவலர் குழு தலைவர் நாகசுப்ரமணியம் தெரிவித்துள்ளார்.
* ராம்நகர் சத்தியமூர்த்தி சாலையிலுள்ள ஸ்ரீ ஐயப்பன் பூஜா சங்கம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ‘ஸ்ரீரமண சரண தீர்த்த ஸ்வாமிகள், அருணாசல அனுபவம் குறித்து நாளை(இன்று) முதல் 25 வரை மாலை 6:30 முதல் இரவு 8:30 மணி வரை சத்ஸங்கம் நடத்துகிறார்’ என கூறப்பட்டுள்ளது.