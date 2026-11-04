/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/வீ தி லீடர்ஸ் சார்பில் சட்ட ஆலோசனை ப்ரீ
UPDATED : நவ 03, 2026 03:50 PM
ADDED : நவ 03, 2026 03:48 PM
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கோவை: வீ தி லீடர்ஸ் அமைப்பு சார்பில், சுந்தராபுரம் உழவர் சந்தை அருகில் இலவச சட்ட ஆலோசனை மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடந்தது.
வீ தி லீடர்ஸ் அமைப்பை சேர்ந்த வக்கீல் பிரீத்தி தலைமையில் நடந்த முகாமில், பொதுமக்களுக்கு சட்டம் மற்றும் வழக்கு சம்பந்தப்பட்ட சந்தேகங்களுக்கு பதில் அளிக்கப்பட்டன. சுந்தராபுரம் பகுதியில் மாதந்தோறும் இலவச சட்ட ஆலோசனை முகாம் நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும், சட்டம் தொடர்பான சந்தேகம் இருப்போர் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என்றும் வீ தி லீடர்ஸ் அமைப்பினர் தெரிவித்துள்ளனர்.