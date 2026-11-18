குடியிருப்பு பகுதியில் சிறுத்தை: அச்சத்தில் மக்கள் ஓட்டம்
குடியிருப்பு பகுதியில் சிறுத்தை: அச்சத்தில் மக்கள் ஓட்டம்
ADDED : நவ 18, 2026 07:23 PM
வால்பாறை: வால்பாறை அருகே, மாலை நேரத்தில் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் சிறுத்தை நுழைந்ததால், மக்கள் அலறியடித்து ஓட்டம் பிடித்தனர்.
வால்பாறை அடுத்துள்ளது ரொட்டிக்கடை. இங்கு சமீப காலமாக குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழையும் சிறுத்தை, வீடுகளில் வளர்க்கப்படும் வளர்ப்பு பிராணிகளை, உணவுக்காக கவ்வி செல்வது வழக்கமாகிவிட்டது.
இந்நிலையில் நேற்று (நவ.,17) மாலை, 5:45 மணிக்கு குடியிருப்பு பகுதியில், மக்கள் நடந்து செல்லும் நடைபாதையில் சிறுத்தை ஹாயாக சென்றது. சிறிது நேரத்தில் பெருச்சாலியை கவ்விக் கொண்டு புதருக்குள் புகுந்தது. சிறுத்தையை நேரில் கண்ட மக்கள் அலறியடித்து ஓட்டம் பிடித்தனர்.
பொதுமக்கள் கூறியதாவது:
ரொட்டிக்கடை பகுதியில் உள்ள அங்கன்வாடி மற்றும் குடியிருப்பு பகுதியில் புதர்சூழ்ந்து காணப்படுவதால், அங்கு பதுங்கும் சிறுத்தை, இரவு நேரத்தில் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழைகிறது.
ஆனால், நேற்று முன்தினம் மாலை, பணிக்கு சென்றவர்களும், பள்ளிக்கு சென்ற மாணவர்களும் வீடு திரும்பும் நேரத்தில், குடியிருப்பு பகுதிக்குள் சிறுத்தை நுழைந்தது, அதிர்ச்சியாக உள்ளது. வனத்துறையினர் சிறுத்தையை கூண்டு வைத்து பிடிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, கூறினர்.
நகராட்சி துப்புரவு அலுவலர் செந்தில்குமாரிடம் கேட்ட போது, ‘‘ரொட்டிக்கடை பகுதியில் உள்ள அங்கன்வாடி மையம் மற்றும் குடியிருப்பை சுற்றியுள்ள புதர் செடிகள் அகற்றப்படும். வீடுகளில் நாய் மற்றும் கோழிகளை வளர்ப்பதை மக்கள் தவிர்க்க வேண்டும் என, வனத்துறையினர் அறிவுறுத்தி உள்ளனர். மக்களும் ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும்,’’ என்றனர்.