சுற்றமும், நட்பும் புடைசூழ கொண்டாடுவோம் தீபாவளி

UPDATED : அக் 23, 2026 07:59 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:56 PM
கோவை: 1990களுக்கு முன் பிறந்தவர்களுக்கு, தீபாவளி என்பது, நீண்டநாள் கனவை சுமந்து புலரும் பொழுது. அதிகாலையிலே எண்ணெய் குளியல் போட்டு, காலரில் மஞ்சள் தடவி அடம்பிடித்து வாங்கிய புது டிரஸ் போட்டு, தெருவையே கால்களால் அளந்தால் தான் மனம் திருப்தியாகும்.
ஒரு வாரமாக வீட்டில் முறுக்கு, அதிரசம், லட்டு என இனிப்பு, காரங்கள் தயாராகும். அத்தை, மாமா, சித்தி, சித்தப்பா, அண்டை வீட்டார் என எல்லாருக்கும் கொடுப்பதும், உறவுகளை வீட்டிற்கு அழைப்பதும் என, வீடே உறவுகளால் கலகலவென்றிருக்கும்.
பட்டாசு சத்தத்தை விட, வீட்டில் அரட்டை சத்தம் தான் அதகளப்படுத்தும். வாங்கிய பட்டாசை மிச்சம் வைக்காமல் வெடித்துவிட்டு, துாங்கும் அன்றைய இரவில் இருந்தே, அடுத்த ஆண்டுக்கான தீபாவளி கனவு துவங்கி விடும்.
ஆனால், இன்றைய தலைமுறைகளின் தீபாவளி, பெரும்பாலும், புதிய திரைப்படத்திலும், பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளில் கழியும் சாதாரண ஒருநாளை போலவே முடிகிறது.
ஆன்லைனில் உணவு ஆர்டர் போட்டு, கிச்சனுக்கும் லீவு விட்டுவிட்டு, வெளியிலும் செல்லாமல், மொபைல் போனிலே தொலைந்து போகிறது, ‘ஜென் சிக்களின் கொண்டாட்டம்.
விதவிதமாக புகைப்படம் எடுப்பதும், அதை சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடுவதுமே கொண்டாட்டமாக மாறிவிட்டது. காதை பிளக்கும் வெடிச்சத்தம் கேட்டாலும், எந்த வீட்டிற்கு முன்பும், உறவுகளின் கூட்டம் இருப்பதில்லை.
இந்த தீபாவளிக்காவது, பட்டாசு வெடிப்பது, புதுப்படம் பார்ப்பதை தாண்டி, உறவுகளை அழைப்பது, ஒன்றாக அமர்ந்து சாப்பிடுவது என, உங்களின் பழைய நாட்களை, இந்த தலைமுறைக்கும் அறிமுகப்படுத்துங்கள்.
நீங்கள் அனுபவித்து தொலைத்த நாட்களை அவர்களுக்கு விளக்காத வரை, சமூக ஊடகங்களில் தீபாவளி வாழ்த்துகள் சொல்வது தான் கொண்டாட்டம் என, அவர்கள் நம்புவதை மாற்ற முடியாது.