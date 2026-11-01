அடுத்த வாரம் தீபாவளி கடைகளில் அள்ளுவோம் புதுசா ஜவுளி
அடுத்த வாரம் தீபாவளி கடைகளில் அள்ளுவோம் புதுசா ஜவுளி
ADDED : அக் 31, 2026 07:15 PM
தீபாவளி என்றாலே இனிப்புகள், காரங்கள், பட்டாசுகள், புத்தாடைகள் எனப் பண்டிகையை கொண்டாடுவோம். அதிலும், நாம் விரும்பிய புத்தாடைகள் கிடைத்துவிட்டால் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சிதானே! இந்த தீபாவளிக்கு பெண்கள், குழந்தைகள், ஆண்கள் என அனைவரும் விரும்பும் வகையில் பல்வேறு ரகங்களில் ஆடைகள் கிடைக்கின்றன.
தி சென்னை சில்க்ஸ்
குழந்தைகள் விரும்பி வாங்கும் டிரெண்டிங் ஆடைகளான சராரா டிரஸ், சால்சா மெட்டீரியலில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆடைகள், பலூன் பிராக், பட்டுபாவாடைகள், லெஹங்காக்கள் எனப் பெண் குழந்தைகளுக்கான பல்வேறு ரகங்கள் இங்கு கிடைக்கின்றன. பல டிசைன்களில் பிராக்குகளும் அதிக கலெக்ஷனில் உள்ளன.
ஆண் குழந்தைகள் விரும்பும் பேகி பேன்ட்ஸ், ஜாகர் பேன்ட்ஸ், சட்டைக்கு ஏற்ற பார்டர் லைன் கொண்ட வேஷ்டிகள், குர்தா செட்கள், பார்ட்டி வேர் ஆடைகள், கார்கோ பேன்ட்கள், டிரெண்டிங் சட்டைகள் எனப் பல்வேறு ரகங்களும் இங்கு கிடைக்கின்றன.
போத்தீஸ்
ஆண்கள் விரும்பி வாங்கும் கொரியன் சட்டைகள், ஸ்டோன் வொர்க் சட்டைகள், எம்பிராய்டரி குர்தாக்கள், பேகி பேன்ட்கள், ஜாகர் பேன்ட்கள், கார்கோ பேன்ட்ஸ் என பல்வேறு ரக ஆடைகள் இங்கு கிடைக்கின்றன.
ஷார்ட் மற்றும் லாங் குர்தாக்கள், பைஜாமா செட்கள், சபாரி டிரஸ்கள், மோடி சூட்கள் எனப் பல்வேறு வகையான ஆடைகளும் பொதுமக்களை கவர்கின்றன. நிறைய கலெக்ஷன், கலர்கள் உள்ளதால் தேர்வு செய்ய முடியாமல் திணறுகின்றனர்.
சிவா டெக்ஸ்டைல்ஸ்
பெண்கள் விரும்பி அணியும் பாலும் பழமும் சேலைகள், சௌகரியமாக அணிய ஏற்ற சாப்ட் சில்க் சேலைகள், டிசைனர் சேலைகள், தற்போது டிரெண்டிங்கில் இருக்கும் செட்டிநாடு காட்டன் மெரூன் சேலைகள், இணையத்தில் டிரெண்டாகும் பீகாக் கிரீன் டிஷ்யூ சேலைகள் எனப் பல்வேறு ரகங்கள் இங்கு கிடைக்கின்றன.
தங்களுக்குப் பிடித்த டிசைனைக் காட்டி, அதேபோன்ற சேலைகள் வேண்டும் எனக் கேட்கும் பெண்களுக்கு, அவர்கள் விரும்பும் டிசைனில் இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களுக்குள் சேலைகளைத் தருகின்றனர்.