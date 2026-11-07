ஒற்றுமையுடன் செயல்படுவோம் ஹிந்து முன்னணி தீபாவளி வாழ்த்து
ஒற்றுமையுடன் செயல்படுவோம் ஹிந்து முன்னணி தீபாவளி வாழ்த்து
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 11:36 PM
திருப்பூர்: தமிழக ஹிந்து மக்கள் அனைவரும் ஜாதி, மொழி, பிரிவினைகளைக் கடந்து ஒற்றுமையுடன் செயல்பட உறுதியேற்க வேண்டும் என ஹிந்து முன்னணி மாநிலத் தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்ரமணியம் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது தீபாவளி வாழ்த்துச் செய்தி:
அனைத்து ஹிந்து சொந்தங்களுக்கும், தமிழக மக்களுக்கும் இனிய தீபாவளி வாழ்த்துகள். தீமைகள் அழிந்து, நன்மைகள் வெல்லும் என்பதையும், இருள் விலகி ஒளி பிறக்கும் என்பதையும் உலகுக்கு உணர்த்தும் உன்னதத் திருநாள் தீபாவளி. அதர்மத்தை அழித்து, தர்மத்தை நிலைநாட்டிய பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் வெற்றியைப் போற்றும் நாள் இது.
இந்நாளில், கோடிக்கணக்கான முருக பக்தர்களின் நம்பிக்கைக்கு மதிப்பளிக்கும் வகையில், முருகப்பெருமானின் முதல் படை வீடான திருப்பரங்குன்றம் தீபத்துாணில் கார்த்திகை தீபத்தன்று தீபமேற்ற நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை தமிழக அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும் எனப் பிரார்த்திப்போம்.
இந்த தீபாவளித் திருநாள் ஒவ்வொரு இல்லத்திலும் மகிழ்ச்சி, அமைதி, ஆரோக்கியம், செல்வச் செழிப்பு ஆகியவை நிறைந்திருக்க இறைவனைப் பிரார்த்திக்கிறேன். நமது பாரம்பரியம், பண்பாடு, ஆன்மிக மரபுகள் மற்றும் ஹிந்து தர்மத்தின் பெருமைகளை அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொண்டு செல்வது நம் ஒவ்வொருவரின் கடமையாகும். ஜாதி, மொழி, பிரிவினைகளைக் கடந்து ஹிந்து சொந்தங்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையுடனும் சகோதரத்துவத்துடனும் வாழ உறுதியேற்போம். தர்மம் தலைநிமிரட்டும். தீமை அழியட்டும். பாரதம் உலகிற்கு வழிகாட்டட்டும். இவ்வாறு, அதில் கூறியுள்ளார்.